El Gobierno mantiene los seis meses de estado de alarma, pero propone que el Consejo Interterritorial decida en marzo si se prorroga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso el apoyo del líder del PP, Pablo Casado, al estado de alarma, manteniendo su oferta de seis meses de duración, pero con una nueva propuesta: que sea el Consejo Interterritorial de Salud quien lo revise el próximo 9 de marzo para decidir si se levanta o no, y que será el Gobierno quien tome la decisión en caso de que sea posible.

Sánchez ha lanzado esta oferta a Casado, quien ha defendido su contrapropuesta de limitar el estado de alarma a únicamente ocho semanas para "salvar" la campaña de Navidad. Además, ha criticado la "cacicada" que supone no acudir al Parlamento a explicarlo este jueves.

Asimismo, el líder de la oposición ha subrayado que los ciudadanos "no quieren más bandazos" y ha insistido en que el jefe del Ejecutivo pretende "eludir al Parlamento". No obstante, también ha vuelto a tender su mano para lograr un acuerdo: "Por mí no quedará". Ha sido entonces cuando el presidente ha reiterado su propuesta: "Primera revisión el 9 de marzo, segunda revisión el 9 de mayo" por parte del Consejo Interterritorial de Salud.

Para Casado, esa nueva propuesta de Sánchez para cuatro meses de estado de alarma sigue intentado "eludir" el control parlamentario. "Menos 'Aló presidente' los fines de semana y más venir al Congreso como estipula la Constitución siempre que tiene que dar cuenta de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional". El presidente del PP ha avisado que no se puede aplicar un estado de alarma tan largo "sin control parlamentario ni judicial" porque, a su juicio, eso "desborda el estado de derecho" español y el europeo.

Sánchez acusa al PP de cometer "error tras error"

Sánchez ha afirmado que el Gobierno está "luchando de manera contundente contra el virus", con "todas las armas constitucionales" con el "único objetivo" de "salvar vidas, salvar empresas y salvar empleos".

"Lo que estamos haciendo es cogobernar en cooperación con las comunidades, que son las competentes en el ámbito sanitario de salud pública, ofreciéndoles todas las medidas y todos los recursos legales y materiales para lograrlo", ha indicado.

El presidente del Gobierno ha señalado que, en estas circunstancias, hay una oposición que ha optado por el camino del diálogo, el apoyo y la "crítica constructiva" y ha dado las gracias a los grupos que están dispuestos a votar a favor del decreto del estado de alarma este jueves en el Congreso.

Sin embargo, ha acusado al PP de estar cometiendo "error tras error" desde el inicio de la pandemia, llegando a "denegar" un instrumento constitucional "legítimo y eficaz en la lucha contra el virus" como es el estado de alarma. "Llegó a calificarlo como una dictadura constitucional. O es dictadura o es constitucional, pero las dos cosas es imposible señor Casado", le ha espetado.

Casado le pide rectificar y ser "humilde"

Casado ha acusado a Sánchez de "tropezar" con la misma piedra. A su juicio, en vez de "rectificar, ser humilde y dejarse ayudar", se dedica a "arremeter contra todos".

"Abandone la radicalidad, abandone los pactos con la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer es escuchar más a Felipe González y obedecer menos al señor Iglesias. Menos cesarismo de ordeno y mando", ha resaltado, para agregar que los españoles no quieren "ni más bandazos ni más engaños".

Casado ha dicho entonces a Sánchez que "aún está a tiempo de aceptar" la propuesta del PP para un estado de alarma de dos meses. "Es el doble de lo que están aprobado casi todos los países europeos y permitiría limitar la movilidad en los tres puentes", ha enfatizado.