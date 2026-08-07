El Gobierno eleva a 1.340 la cifra de menores migrantes registrados en Ceuta: "Nuestro compromiso es absoluto"

Ya son 1.342 menores extranjeros no acompañados los registrados e incorporados al sistema de acogida en Ceuta. Así lo ha indicado este viernes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a los medios de comunicación, al mismo tiempo que ha confirmado que a partir del 16 de agosto, se enviará un equipo técnico de su departamento para acelerar la identificación, acogida y posterior derivación de los niños y adolescentes a otras comunidades autónomas.

"Se están acelerando todos los plazos, se están habilitando nuevos espacios para la acogida y se están agilizando las entrevistas y los procedimientos de registro para que todos los niños y niñas sean acogidos lo antes posible", ha dicho Rego. "Nuestro compromiso con estos niños y niñas es absoluto".

El Gobierno prepara la distribución de los menores

Según ha detallado, la próxima semana se celebrará una comisión sectorial de Infancia con las comunidades autónomas y, a finales de agosto, una conferencia sectorial en la que se abordará la distribución de los menores entre los distintos territorios y la habilitación de la partida presupuestaria destinada a financiar la acogida.

La ministra ha insistido en que el objetivo es que el procedimiento se desarrolle "de la manera más eficiente posible" para aliviar la presión que soporta actualmente el sistema de protección de Ceuta.

En relación con los menores que todavía permanecen en la calle, Rego ha asegurado que el Gobierno trabaja para que "todos los niños y todas las niñas sean atendidos", aunque ha admitido que el procedimiento requiere tiempo por el volumen de expedientes pendientes.

Ha explicado que la prioridad se está dando a los perfiles más vulnerables, especialmente niñas y menores de 13 años, al considerar que el perfil migratorio ha cambiado respecto a la crisis de 2021.

"Han llegado más niñas no acompañadas y más niños muy pequeños. El procedimiento establece primero atender a los perfiles más vulnerables, pero van a ser atendidos todos los menores en Ceuta", ha asegurado.

Rego pide rigor con las cifras de menores

Preguntada por las cifras que manejan distintas asociaciones vecinales, que elevan el número de menores presentes en la ciudad por encima de los datos oficiales, hasta los 4.800 solo en la barriada del Príncipe, la ministra ha evitado pronunciarse y ha defendido que únicamente deben ofrecerse datos confirmados tras el proceso de registro policial.

"Tenemos que ser muy rigurosos con las cifras. Lo que estamos haciendo es generar el procedimiento para que afloren estos niños, se acerquen a la Policía, procedan al registro y podamos habilitar las infraestructuras para atenderlos", ha indicado.

Respecto a los menores cuyos progenitores soliciten la reunificación desde Marruecos, Rego ha reiterado que la prioridad será siempre la reunificación familiar, aunque cada caso será estudiado de forma individual por equipos especializados para garantizar "el interés superior de la infancia".

Nuevos espacios para acoger a los menores

Durante su visita, la ministra ha destacado el esfuerzo realizado para ampliar la red de acogida mediante la cesión temporal de dos colegios públicos y la habilitación de nuevos recursos extraordinarios.

Actualmente, los menores se distribuyen entre los centros ordinarios de la Ciudad Autónoma, una nave de la Fundación SAMU, las instalaciones de Piniers y los dos centros educativos habilitados de forma provisional.

El colegio Reina Sofía acoge ya a unas 110 niñas y adolescentes, mientras continúan los trabajos para poner en funcionamiento nuevos recursos en la zona portuaria y en Loma Margarita, donde serán trasladados los menores alojados provisionalmente en los centros escolares una vez finalicen las obras de adaptación.

Rego ha querido "tranquilizar" a los ceutíes garantizando que la idea es que los menores que sean acogidos de inmediato en los dos colegios sean trasladados a nuevos recursos habitacionales antes de septiembre, "para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad".