García-Page sale en defensa de Felipe González: "Una parte de la gente que le critica es por pura envidia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido protagonista este miércoles en El Hormiguero, donde ha repasado muchos de los temas de la actualidad política en España, entre ellos las críticas a Felipe González por sus últimas declaraciones sobre el Gobierno.

González llegó a asegurar que si Pedro Sánchez volviese a presentarse a unas elecciones votaría en blanco, lo que ha provocado las críticas de algunos miembros del propio Gobierno al que fuera presidente entre 1982 y 1996.

"Le iría mucho mejor al Gobierno si le hiciera caso y le pidiera opinión a Felipe González (…) Una parte de la gente que le critica es por pura envidia, en la vida van a llegar a su nivel", ha dicho García-Page sobre el ex presidente del Gobierno.

Y es que presidente de Castilla-La Mancha se ha deshecho en elogios hacia un Felipe González al que ha calificado como "un líder en mayúsculas". "No le discute ni el adversario. Me duele que se le haga una campaña tan gratuita, incluso aunque se equivoque", ha sentenciado.

Page ha deslizado, además, que estas últimas críticas a González coincidieron con la Cumbre Europea a la que España no fue invitada. "Se quería tapar, es mi impresión", ha dicho.

La distancia entre el Gobierno y González

García-Page ha explicado, además, que la distancia que existe entre el Gobierno y Felipe González viene de lejos y ha desvelado que Sánchez le pidió en 2016 que se mostrara a favor de la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

"No sabíamos entonces que se iba a poner de moda lo de cambiar de opinión", ha ironizado Page.

"Desde entonces, cuando nos querían insultar nos llamaban felipistas", ha dicho recordando el tenso Comité Federal del PSOE de 2016 en el que el partido se decidió por la abstención.