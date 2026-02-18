La irónica respuesta de Sánchez sobre Felipe González y su saludo: "Estoy encantado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente y militante socialista, Felipe González, protagonizaron este martes en el Congreso de los Diputados un frío saludo. Ambos coincidieron en un acto por el aniversario de la Constitución de 1978, que se ha convertido en la más longeva de la historia. Sánchez y González intercambiaron su mirada durante apenas un segundo y una leve sonrisa, pero ni una palabra.

Preguntado hoy por ese momento en una rueda de prensa desde la India, Sánchez ha tirado de ironía: "Estoy encantado de que Felipe González sea militante del PSOE", ha asegurado. Previamente, ha comentado en un tono incluso más irónico que "el titular sería que Felipe apoyara alguna de las cosas que hace este Gobierno".

Volverá a votar al PSOE, pero será en un futuro lejano, porque me voy a volver a presentar

Así las cosas, y teniendo en cuenta la última opinión del expresidente, quien aseguró que votaría en blanco si Sánchez volvía a presentarse como candidato, el presidente del Gobierno ha mostrado su confianza en que González volverá a votar al PSOE en el futuro. Si bien, entre risas, ha añadido: "Pero será en un futuro lejano, porque me voy a volver a presentar".

Tal y como ha recordado el propio líder el Ejecutivo, Felipe González lleva manifestando su posición hacia el Gobierno "desde hace unos cuantos años", convirtiéndose así en uno de los socialistas más críticos de Sánchez, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el fallecido Javier Lambán, o el exdiputado Jordi Sevilla, entre otros.

Según González, Sánchez quiere "superar" a los expresidentes en Moncloa

La última opinión que ha manifestado González fue después del batacazo electoral del PSOE en Aragón, donde el partido igualó su peor resultado histórico con 18 escaños. En un acto en el Ateneo de Madrid, el expresidente confesó echar en falta "autocrítica" dentro del PSOE.

En el mismo acto, González acusó al Gobierno de "violar" la Constitución, debido a la falta de presupuestos, y no dudó en señalar que la intención de Sánchez es superar el tiempo que estuvieron todos los expresidentes en Moncloa. "Creo que Sánchez quiere superarnos a todos", comentó, al tiempo que lamentó que "España no funciona".