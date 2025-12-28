García-Page asegura que el PSOE atraviesa una "clarísima crisis de credibilidad": "El partido tiene que ser de la gente, no de sus líderes"

El presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el PSOE debe ser "de la gente y no de sus líderes", al mismo tiempo que ha señalado que hay una "clarísima crisis de credibilidad" y una mayoría "preocupada" por cómo va a quedar el partido después de los últimos acontecimientos.

En una entrevista en La Razón, el barón más crítico con Pedro Sánchez ha señalado que "la mayoría están asustados" por si el partido socialista tendrá que afrontar una cuarentena en un futuro. "Hay una sensación de vértigo", ha apuntado el socialista. A su juicio, es "complicado" pensar en qué puede pasar en un futuro, pero que el PSOE está "lleno de honestidad".

García-Page ha lanzado un dardo contra Sánchez al aseverar que son los ciudadanos quienes tienen que marcar el camino de un partido y no los dirigentes. "Malo es cuando no es así", ha indicado. "El PSOE tiene que ser patrimonio del país en su conjunto y de la gente que deposita su confianza en él por encima de dirigentes", ha añadido.

"Convencido" de que no existe financiación irregular en el PSOE

Preguntado por si ha habido financiación irregular en el partido socialista se ha mostrado "convencido" de que no la hay, pero ha lamentado que "la corrupción, los incumplimientos de compromisos, de palabra y los cambios de guion" han minado la credibilidad de la gente en el partido. "Lamentablemente, pueden ser unos pocos los que lo hagan, pero nos termina manchando al resto", ha declarado.

Sobre la voluntad de Sánchez de presentarse como candidato en las elecciones de 2027, García-Page ha manifestado que no puede opinar sobre si realmente la militancia le apoya porque "no ha habido muchas votaciones en los últimos tiempos", pero que la solución no es pensar "que la gente te vote te hace más limpio".

El problema es "la moralidad"

En cuanto a los presuntos casos de acoso sexual, ha aseverado que la mayor parte de la gente que ve en el PSOE no tiene "esas tentaciones" y ha indicado que el problema de fondo es la moralidad. "Yo desconfiaría mucho de aquel que predica mucha moralidad con el bolsillo y, sin embargo, no la tiene con la bragueta. Porque, normalmente, la experiencia te demuestra que quien es amoral, quien lo es para pactar, quien lo es para las amistades, puede terminar siéndolo también para la bragueta", ha sentenciado.

El presidente castellano manchego también se ha pronunciado acerca de una posible abstención del PSOE para que Feijóo sea presidente. Desde su punto de vista, lo más "importante" es que haya "una agenda de posibles pactos de Estado", por ejemplo, de "armonización autonómica". Ha recordado lo que pasó con la dana y el "esto es tuyo, esto es mío", algo que no se puede permitir.

"Hay muchos asuntos que podemos gestionar en común y que ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, en estos casi 50 años, ha planteado que sea así. A lo mejor, por la presión de los nacionalistas. Pero creo que España tendría que tener un consejo de armonización permanente", ha concluido.