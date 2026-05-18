"El PP ganando ha perdido autonomía y Vox perdiendo ha ganado influencia", la lectura de María Dabán sobre las elecciones en Andalucía

La resaca electoral en Andalucía ha dejado diversos análisis de los expertos en materia de política nacional, no solo por el reparto de escaños en el Parlamento sino por el futuro que se presenta para la organización de los partidos políticos. La periodista María Dabán ha compartido su opinión en la tertulia del programa Más de Uno de Onda Cero, presentado por Carlos Alsina, sobre la que ha manifestado los problemas que afrontan los principales partidos políticos en España tras estos comicios.

Pese a la victoria en las urnas del Partido Popular, Dabán ha puesto el foco en las ataduras del líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, a Vox, ya que el PP necesitará el apoyo del partido de extrema derecha para poder gobernar. La periodista ha querido manifestar la influencia que ha ganado Vox en estas últimas urnas en una tierra tan importante como es Andalucía así como la pérdida de autonomía de los populares. "El PP ganando ha perdido autonomía y Vox perdiendo ha ganado influencia", ha manifestado Dabán.

En su análisis, la periodista ha comentado también que el líder popular se enfrenta ahora al dilema de gestionar su relación política con la formación de Santiago Abascal, cuyos militantes, durante la noche electoral, celebraban las posibles negociaciones al grito de "prioridad nacional". Sobre esto, María Dabán ha vaticinado que el PP se verá obligado a depender de Vox "sí o sí". Mientras, en cuanto a la izquierda, María Dabán ha hablado de la alarmante "derrota" en estas elecciones autonómicas del PSOE.

El 'sofá' de la izquierda y la falta de explicaciones

En este análisis, María Dabán profundiza también en el batacazo electoral que ha tenido el PSOE tras estas elecciones y en el apuro en el que se encuentra el Gobierno central con motivo de estos comicios. Con todo esto, critica la falta de autocrítica de Pedro Sánchez con respecto al resultado de María Jesús Montero. Según la periodista, Sánchez se preocupa más por estar en foros que "es lo que le gusta" (refiriéndose al que acude en Ginebra) que por los últimos resultados autonómicos.

Sin embargo, pese a que desde Ferraz piensen que el votante de izquierdas "se está quedando en el sofá" y se movilizará cuando lleguen las elecciones nacionales, María Dabán advierte de la posible pérdida de control de la izquierda con respecto al auge de la derecha en el país. Básicamente, estos resultados demuestran el nacimiento del liderazgo de partidos autonómicos como Adelante Andalucía, partidos regionales alternativos que amenazan con desbancar al PSOE en materia autonómica.