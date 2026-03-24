Gabriel Sanz, sobre las elecciones andaluzas: "Sánchez y Montero no se pueden permitir un resultado como el que anuncian las encuestas"

La convocatoria de elecciones en Andalucía ha sido la gran noticia del inicio de la semana en clave política. Este lunes, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que los comicios se celebrarán el próximo 17 de mayo, por lo que en pocas semanas volveremos a empezar a hablar de campañas electorales y en las próximas veremos a la vicepresidenta María Jesús Montero abandonar el Gobierno.

En los últimos meses, observando los resultados cosechados por el PSOE en las elecciones de Extremadura y Aragón, se había especulado con la posibilidad de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones generales para hacerlas coincidir con las andaluzas, algo a lo que parece que Moreno Bonilla parece haberse adelantado con este anuncio.

"Tengo la percepción de que Moreno ha intentado cortar el debate sobre el posible super domingo electoral en el que alguien en Moncloa había pensado", ha explicado Gabriel Sanz en La Brújula.

Y es que los datos de las encuestas no prevén un buen resultado para los socialistas en uno de los feudos más importantes históricamente para el partido.

"Pedro Sánchez y María Jesús Montero no se pueden permitir un resultado como el que anuncian las encuestas (…) Si se cumplen los pronósticos de todas las encuestas, el PSOE acabará más cerca de Vox que del PP en una comunidad autónoma que tiene la tercera parte de toda la militancia del PSOE", ha explicado.

Una "hemorragia" que hay que cortar

Los resultados del PSOE en las últimas citas electorales no auguran buenos pronósticos para los socialistas y son muchas las voces que apuntan desde hace meses a un fin de ciclo que podría acabar en un cambio de liderazgo, de ahí los rumores sobre un posible adelanto electoral que pudiera sacar a Sánchez de escena antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas para 2027.

"El desgaste que está sufriendo el PSOE es una hemorragia que hay que cortar (…) Por eso, la tentación de buena parte de altos mandos socialistas y muchos alcaldes, que lo último que quieren es verse junto a Sánchez en unas elecciones en mayo de 2027, era un adelanto electoral de las generales", explicaba Sanz.

"Muchos alcaldes, cargos públicos o barones, como Page o Barbón, ante la tesitura de presentarse con Sánchez, dirán que no quieren eso", sentenciaba.