Gabriel Rufián: "Prefiero llenar tiktoks que bibliotecas"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha protagonizado este jueves un acto junto a Irene Montero sobre la organización de los partidos de izquierda a la izquierda del PSOE en el que ha expresado su opinión sobre los marcos en los que deben discutir los distintos partidos de este espectro político.

"No estoy aquí para repartir carnets de izquierdas o derechas. Me da igual. Tenemos que hablarle de tú a tú a la gente y decirles que si comparten justicia social, democracia, libertad... Eres de los míos", ha explicado.

Rufián ha pedido a la izquierda que huya de un discurso basado en manías, léxico o "frase de taza motivadora", poniendo ejemplos como "La España que madruga" o "Una familia, una casa".

"Hay gente dentro de la izquierda que dice que es populismo y que tenemos que explicar el fetichismo, la mercadería... Pero yo prefiero llenar TikToks que bibliotecas. Porque mi hijo mira el TikTok. Sin renunciar a lo que soy, pero siendo un poco más hábil", ha sentenciado el portavoz de ERC.

A favor de que ERC y Podemos lideren la unidad

Tanto Rufián como Montero han defendido que sean sus propios partidos los que lideren la unidad de estos partidos de izquierda tanto en España como en Cataluña para aprovechar "la última bala" ante el auge de Vox.

"Nos queda una bala. Si esta gente (PP y Vox) entra, entran para lustros. Tenemos una bala y tenemos la responsabilidad histórica de inventarnos algo electoral para intentar frenarlo (…) Yo le pido a mi partido que lidere esto. Y si me va el cargo, me voy a mi casa", ha defendido.