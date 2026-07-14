Fiscalía retira la acusación a Vergés, Argimón y la excúpula de Salud catalana por la vacunación de policías

La Fiscalía ha retirado la acusación contra la exconsellera catalana de Salud Alba Vergés y tres antiguos altos cargos de su equipo en el juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona.

El ministerio público ha dejado así sin efecto la petición de 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que solicitaba para Vergés, Marc Ramentol, Josep Maria Argimon y Adrià Comella.

A pesar del posicionamiento fiscal, las acusaciones populares integradas por sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen sus acciones penales.

Los sindicatos JUPOL y JUCIL siguen reclamando 15 años de inhabilitación para los acusados, mientras que el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) y la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP) rebajan su petición a 12 años y eximen al exresponsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez.

Durante su derecho a la última palabra, Vergés ha afirmado que su equipo actuó con el único objetivo de proteger la salud de la ciudadanía ante la pandemia. En la misma línea, Comella y Ramentol han atribuido la diferencia en el ritmo de vacunación a la entrega tardía de los censos policiales y a su decisión de vacunarse en sus propias comisarias.

Las tesis de la defensa se han visto apoyadas por las declaraciones de los propios mandos de ambos cuerpos estatales encargados de la coordinación del proceso de inmunización. Estos mandos testificaron que la relación con la Generalitat fue fluida e incluso la Policía Nacional condecoró al propio Rodríguez por su labor de enlace.

Denuncia de discriminación y solicitud de libre absolución

Por el contrario, los abogados de las acusaciones policiales sostienen que existió una desigualdad injustificada y mantenida en el tiempo hacia sus agentes de forma arbitraria.

Los representantes sindicales insisten en que la prueba documental recopilada durante la fase de instrucción demuestra una discriminación "palmaria" por parte de la Generalitat.

Ante este escenario procesal, las defensas de la exconsellera y del resto de los antiguos cargos del departamento de Salud han solicitado la libre absolución de todos ellos. Asimismo, han reclamado al tribunal que imponga el pago de las costas de este proceso judicial a las asociaciones y sindicatos policiales personados.