La Fiscalía pide la absolución de David Sánchez y niega estar cumpliendo órdenes jerárquicas

La Fiscalía ha solicitado la absolución de los once acusados en el juicio relacionado con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al considerar que durante la vista oral no han quedado acreditados los delitos que les atribuyen las acusaciones.

Durante la presentación de sus conclusiones, la fiscal del caso, Begoña García, ha defendido la actuación del Ministerio Público y ha rechazado las críticas recibidas por no formular acusación contra David Sánchez. La representante de la Fiscalía ha negado que su posición responda a instrucciones de carácter jerárquico y ha asegurado que únicamente se guía por criterios de legalidad.

Según ha sostenido, el juicio ha demostrado que el proceso de selección no fue arbitrario y que se respetaron los principios de publicidad, mérito y capacidad. En este sentido, ha defendido que David Sánchez cumplía los requisitos exigidos para el puesto y que desarrolló efectivamente las funciones para las que fue contratado.

"Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir y que tenía relaciones con los directores de los conservatorios", afirmó la fiscal durante su intervención.

Asimismo, García ha cuestionado la interpretación realizada por las acusaciones sobre las cadenas de correos electrónicos incorporadas a la causa, calificando sus conclusiones como "meras conjeturas".

El juicio, que ha analizado la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, queda ahora visto para sentencia después de que las partes expusieran sus conclusiones finales.