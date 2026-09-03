El fiscal relevado defendía abrir la causa sobre Ceuta, una investigación que amenazaría el relato de Sánchez

Movimientos en la Fiscalía y en el Gobierno en torno a la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Una causa que, si finalmente se abre en la Audiencia Nacional, podría tener consecuencias para la versión oficial defendida por Pedro Sánchez, que reduce lo sucedido los días 30 y 31 de julio a una crisis migratoria.

Ese relato podría quedar en evidencia si la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón aprecia la posible existencia de delitos de su competencia, ya que estos no encajarían en una simple cuestión migratoria.

Según ha podido saber Onda Cero, ese era precisamente el criterio de José Perals, el fiscal que ha estado asignado a la causa hasta este jueves. Perals era partidario de informar a favor de la apertura de una investigación por posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado.

Su posición también pasaba por investigar a mandos militares y policiales marroquíes para tratar de esclarecer su posible participación en la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta.

El fiscal jefe asume personalmente la causa

Sin embargo, Perals ha sido relevado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha asumido personalmente el caso. Será ahora Alonso quien presente el informe ante Tardón y se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional debe investigar lo sucedido en Ceuta.

Queda por conocer en qué sentido se pronunciará y si solicitará a la magistrada nuevas diligencias relacionadas con Marruecos. Todo el procedimiento se desarrolla bajo la dirección de la fiscal general del Estado, como establece el funcionamiento reglamentario del Ministerio Público.

Fuentes fiscales sostienen que resulta habitual que un fiscal jefe asuma directamente una causa debido a su especial trascendencia. No obstante, tampoco es infrecuente que los responsables de las fiscalías mantengan a fiscales sin responsabilidades de dirección al frente de investigaciones especialmente sensibles.

El cambio adquiere relevancia porque el criterio que adopte la Fiscalía puede resultar determinante para decidir si los hechos deben investigarse en la Audiencia Nacional y si existen indicios de delitos que trasciendan el ámbito estrictamente migratorio.

Perelló responde a Marlaska y respalda la actuación de Tardón

Los movimientos en la Fiscalía coinciden con el enfrentamiento abierto entre el Ministerio del Interior y la magistrada. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha respondido por carta al ministro Fernando Grande-Marlaska, quien había mostrado su preocupación por la orden de Tardón que impedía a la Policía Judicial informar a sus superiores sobre el informe elaborado en relación con la crisis.

Pese al tono protocolario de la respuesta, Perelló ha recordado a Marlaska, que también fue juez, que Tardón actuó en el ejercicio de sus funciones constitucionales al ordenar que los investigadores no informaran a su cadena de mando.

La presidenta del Poder Judicial también ha reclamado que todos respeten la actuación de la magistrada y ha recordado el deber de la Policía Judicial de cumplir las instrucciones recibidas del órgano encargado de la investigación.