El fiscal Grinda ratifica ante el juez del caso Leire Díez su denuncia por intento de soborno: "No sé quién está detrás"

El fiscal José Grinda ha ratificado este miércoles ante el juez que investiga el caso referente a Leire Díez su denuncia sobre un intento de soborno, aunque asegura que no sabe quién está detrás y solo conoce lo que le dijo el periodista que le contactó, que señaló a Díez. "Yo no he denunciado a nadie. He denunciado unos hechos. Quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado que investiga. Yo no lo sé. Puedo pensar quién puede estar, pero no lo sé", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación. Con esta citación y la del fiscal Ignacio Stampa, que también denunció intentos de soborno, el juez Arturo Zamarriego busca esclarecer las denuncias de ambos fiscales.

Traslado y ascenso a cambio de información comprometida

Grinda, fiscal de Anticorrupción, denunció entonces haber recibido por parte del periodista Pere Rusiñol, ahora investigado, un documento en el que se le ofrecía una oferta de traslado y ascenso a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón, además de lograr el archivo de diversas causas. Detrás de dicha oferta estaría supuestamente Leire Díez. Sin embargo, Grinda insiste en que solo ha "denunciado unos hechos", pero no señala a nadie.

Durante su declaración de este miércoles, al fiscal Grinda le han preguntado si el documento que recibió en la reunión con Rusiñol era manuscrito o mecanografiado, algo que no recuerda, según recoge la agencia Europa Press. Al mismo tiempo, Grinda ha asegurado que no conoce a Leire Díez y que no tiene ninguna enemistad con el empresario Javier Pérez Dolset, pese a que este le haya denunciado en varias ocasiones.

Entre las cincuenta preguntas que ha contestado este miércoles el fiscal, también estaba la de si forma parte de un grupo de WhatsApp denominado La Compañía junto a políticos, policías y periodistas, algo que ha admitido, aunque enmarca este chat en una relación de amigos que ya no lo son.

Stampa, citado a declarar

Por su parte, Stampa, fiscal de la Comunidad de Madrid que anteriormente estuvo en Anticorrupción, dijo que tuvo un encuentro con Leire Díez y Pérez Dolset. Estos le preguntaron si tenía constancia de irregularidades sobre los fiscales Luzón y Grinda, además del juez Manuel García-Castellón.

Según denunció Stampa, le dijeron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "había dado orden de limpiar, sin límite" tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Será este miércoles cuando se produzca su declaración ante el juez Arturo Zamarriego.