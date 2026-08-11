Félix Bolaños se suma a la moda de Sánchez y publica un vídeo con su top 5 de viajes: "Algunos se quedan para siempre"

El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartía en la red social TikTok un vídeo dirigido a la ciudadanía en el que recomendaba sus lecturas para este verano. Este martes ha sido el turno de Félix Bolaños, quien ha replicado este formato para repasar las cinco visitas que más le han marcado, combinando agenda oficial y experiencias personales.

Bolaños arrancaba su vídeo afirmando que en estos días de agosto, "con tanta gente de vacaciones", es un buen momento para hablar de viajes "y, quién sabe, igual dar ideas". El ministro señalaba que por su trabajo tiene que "viajar mucho", pero puntualizaba que "hay algunos viajes que se quedan para siempre".

En este listado sitúa en quinta posición un compromiso futuro: una visita oficial a Turquía para reunirse con su homólogo de Justicia. Además, confesaba entre risas que intentará concertar un encuentro con el conocido tirador olímpico turco Yusuf Dikeç.

En el cuarto puesto aparece Herrera del Duque, en Badajoz, reivindicando que "no todo va a ser internacional". El ministro recordaba con especial simpatía su inspección sorpresa al tribunal de instancia local: "No olvidaré nunca la cara que pusieron los funcionarios cuando me vieron aparecer", tras explicar cómo conversó con la jueza y el personal sobre la implementación de estos órganos judiciales.

De ver al Rayo Vallecano en una final europea a la bendición papal

En la tercera posición figura Leipzig, un destino que el propio ministro dudó en incluir por tratarse de una cita deportiva agridulce: Bolaños acudió a la ciudad alemana para presenciar la final europea del Rayo Vallecano en la Conference League. Aunque los madrileños no consiguieron hacerse con el título, el ministro califica de "hito y gesta" el hecho de que el equipo de Vallecas llegase a disputar una final continental.

El segundo lugar lo ocupa París, un destino que el ministro visita con frecuencia y donde aprovecha, cuando la agenda se lo permite, para mantener encuentros con el escritor y dramaturgo Fernando Arrabal.

Por último, el primer puesto es para la visita del Papa a España. El ministro califica de hito "espectacular" el despliegue organizativo desarrollado durante su paso por Canarias, Madrid y Barcelona.

De aquel acontecimiento, Bolaños se queda "con la bendición del Papa a la torre de Jesús en la Sagrada Familia", un momento "impresionante e inolvidable" que dejó al mundo "boquiabierto ante su belleza y la capacidad de España para asombrar al mundo".