CRISIS MIGRATORIA

Feijóo promete blindar la frontera ante posible "invasión": "Si tengo que aplicar articulo 8 de la Carta Magna, lo haré"

El líder de los populares considera que los informes que va a publicar el Gobierno sobre la crisis de Ceuta estarán "recortados". Ha alegado, además, la supuesta "buena relación" con Marruecos que tendrá si llega a Moncloa.

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María Baraza | Agencias

Madrid |

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo | Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido "blindar" la frontera de España si recibe información de que puede producirse una posible "invasión", como la de Ceuta. No obstante, el líder del PP ha asegurado que él quiere tener una "buena relación" y ser "leal" con Marruecos si llegase a Moncloa. Aunque, tal como ha asegurado el popular, el país vecino "tiene que respetar y ser leal".

Por ello, Feijóo ha indicado que, en el caso de que acceda a la Moncloa, dará "todos los instrumentos a los Servicios de Inteligencia" para que le adviertan de qué está ocurriendo. Esto es porque, como indica Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez "le advirtieron". "Si tengo que actuar y aplicar el artículo 8 de la Constitución, lo haré", ha afirmado el líder del PP.

Cabe destacar que este artículo al que se refiere Feijóo es el que dice que le corresponde a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Tierra, Aire y Marina, garantizar la integridad territorial de nuestro país. Un asunto por el que ha sido muy tajante en una última entrevista que ha dado al programa Espejo Público de Antena 3.

Denuncia que no compadezca la directora del CNI

Como ya lleva denunciando un tiempo, el líder de la oposición, se ha quejado de que "no dejen" comparecer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

Al ser preguntado por los informes que desclasificará este martes el Gobierno, Feijóo ha manifestado que, según él, esos informes "están recortados". Por ello, Feijóo ha dicho, además, que él se fía "mucho más" de la investigación de la Audiencia Nacional que de la información que pueda dar el Gobierno.

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