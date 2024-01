Feijóo, tras el acuerdo PSOE-Junts: "No me hubiese dedicado a la política si hubiese sabido que consistía" en esto

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado con rotundidad contra el pacto entre PSOE y Junts para salvar en el Congreso los tres reales decretos que hoy se debatían, y aseguró que, de haber sabido que la política consiste en lo que ha "vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas", no se hubiese "dedicado a la política".

Así lo afirmado en una declaración sin preguntas en el Salón de Pasos Perdidos del Senado, en la que afirmó que lo sucedido esta tarde habla "por sí solo" y "hay muy poco que añadir". Todo ello, tras conocer que Junts optó por abstenerse y permitir la convalidación del decreto ómnibus y anticrisis a cambio de una serie de medidas.

Entre ellas, cambios legales para que "puedan volver" las empresas que se fueron durante el 'procés', eliminar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ponía "en peligro" la amnistía, "la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución a través de una ley orgánica específica para Cataluña" y la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular los balances fiscales.

Junts arrancó también al PSOE una rebaja del IVA del aceite al 0%, un incremento de la dotación prevista para la digitalización de la Administración de Justicia desde los 1,2 millones de euros hasta los 6,2 millones, y que el Estado asuma la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. También se reconocen "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".

"Me siento, como la mayoría de españoles, atónito, preguntándome esto qué es", reaccionó Feijóo. "Llevo mucho en política. Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, los últimos días y las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política", añadió.