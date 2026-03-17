El exdirector general de Carreteras cobró 25.000 euros de una empresa adjudicataria bajo sospecha en el caso Koldo

El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, investigado en el caso Koldo, recibió una transferencia de más de 25.000 euros procedente de una empresa adjudicataria de obra pública bajo sospecha. Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza movimientos bancarios considerados sospechosos.

Según los investigadores, Herrero percibió un total de 25.440 euros en una cuenta de reciente apertura. El dinero procedía de la empresa Aqua Terra, Servicios e Infraestructuras, que resultó adjudicataria de una obra de 92 millones de euros en La Rioja, uno de los contratos que están siendo analizados en la causa.

La operación fue detectada tras un aviso del Sepblac, el organismo encargado de la prevención del blanqueo de capitales, que alertó de movimientos inusuales. El ingreso se justificó como el pago de una factura con un concepto "muy genérico", lo que, según la UCO, impide determinar el motivo concreto del abono.

Tras recibir el dinero, Herrero realizó un traspaso de 12.500 euros a otra cuenta de su titularidad en la misma entidad bancaria. Además, la factura está fechada un mes antes de que se practicara el registro en su domicilio, lo que añade más dudas sobre la naturaleza de la operación.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer si este pago podría corresponder a una comisión a cambio de la adjudicación de contratos públicos a la empresa. En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado información tanto a Aqua Terra como a otras compañías que concurrieron a las mismas licitaciones, entre ellas Acciona.