El exconseller Lluís Puig ya está en Cataluña tras el aval a la amnistía y se incorporará el jueves como diputado en el Parlament

El exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha regresado este miércoles a Cataluña después de que el Tribunal Supremo haya levantado la orden de detención contra él y diversos líderes del procés tras aplicar la amnistía.

El Tribunal Constitucional avaló el perdón de los delitos por malversación tras el 1-O, lo que va a permitir el regreso de multitud de líderes del independentismo a España. De esta forma, Puig se incorporará este jueves como diputado de Junts en el parlamento catalán.

En un mensaje en X, el exconseller anunció su regreso para este miércoles a primera hora, después de que se hiciera público el martes por la noche. "Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la ‘terreta’ donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017", ha afirmado.

El regreso al parlamento catalán

Tras cruzar la frontera desde Francia, Lluís Puig será recibido esta tarde en su ciudad tras nueve años en el exilio. Lo hará rodeado de un grupo de personas que se ha dedicado en los últimos años para cantar a favor del fin de las causas judiciales contra los líderes del 'procés'.

Además, en la cita estarán grandes nombres como el presidente del parlamento catalán, Josep Rull, el secretario general de Junts, Jordi Turull, así como otros dirigentes como Miriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales, Josep Rius y Salvador Vergés.

Tras ello, Puig regresará al parlamento catalán y volverá a ejercer como diputado en el pleno que se celebrará este jueves. El exconseller ejerce desde 2024, aunque desde 2024 participaba en las comisiones por videoconferencia y ejercía el voto de forma delegada.

No ocurrirá de igual forma con Carles Puigdemont, uno de los grandes nombres del procés. Se espera que su regreso se retrase hasta que concluyan las elecciones generales del 29 de noviembre.

Más regresos a España

Por otro lado, el exconseller de la Generalitat catalana, Toni Comín, realizará su regreso a España este jueves para recoger su acta de eurodiputado de Junts. No obstante, para Comín este no será su regreso oficial ya que, para él, "dejar el exilio es volver a casa, volver a Cataluña", algo que hará este próximo domingo.

Además, ha destacado que volverá a ocupar su escaño en el Parlamento Europeo de cara a noviembre con el objetivo de estar presente en la sesión plenaria en Bruselas de los días 11 y 12 de ese mes.

"Una vez que la Junta Electoral envíe la carta indicando que ya he cumplido este trámite, el Parlamento procederá con toda celeridad. Tengo ya la confirmación de que el Parlamento procederá con toda celeridad para que yo pueda empezar a ejercer como eurodiputado", ha explicado a los medios.