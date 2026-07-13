El exabogado de Ábalos declara ante el juez que Leire Díez le ofreció que el PSOE abonase sus honorarios

El primer abogado del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el caso Koldo, José Aníbal Álvarez ha declarado en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional. Obligado a decir la verdad, el letrado ha asegurado que Leire Díez habría ofrecido que el PSOE abonase sus honorarios, pero que él se negó y en ningún momento ha cobrado dinero del partido.

En una declaración que ha durado casi una hora, el abogado ha explicado que la exmilitante socialista le ofreció pagarle los honorarios a través de una sociedad, pero que se negó en rotundo porque solo cobra directamente de su cliente o de una sociedad relacionada con este, para evitar problemas.

Sin embargo, Álvarez ha señalado que finalmente Ábalos nunca le pagó y no llegó a cobrar por su trabajo como defensor, tal y como ha contado el periodista de Onda Cero, Ignacio Jarillo. El abogado también ha negado que Leire Díez haya sido la coordinadora de la defensa del exministro en el caso mascarillas, por el que ha sido condenado a 24 años de prisión.

Dos reuniones con Leire Díez en julio de 2024

Durante el interrogatorio, el abogado ha tenido que dar explicaciones por dos reuniones que mantuvo con Leire Díez el 15 y el 22 de julio de 2024 en su despacho, y con el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez. Ha aseverado que simplemente se limitó a actuar como mediador, que la segunda reunión la abandonó y que la exmilitante le habría ofrecido un pacto con la Fiscalía.

La citación del letrado como testigo llega tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que deduce, de los mensajes intervenidos en el móvil de Leire Díez, que la exmilitante habría ofrecido que el PSOE le pagase sus honorarios por la defensa de Ábalos. Sin embargo, según los investigadores, "no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire", y "según fuentes abiertas, finalmente este abogado rechazó la defensa de esta persona por incumplimiento de pagos".

En el citado informe, además, aparecen conversaciones entre él y la exmilitante entre noviembre y diciembre de 2024 "haciendo referencia a un asunto que se encontraría pendiente de solución". "Tomando en consideración el conjunto de la conversación mantenida entre Díez y Álvarez, se infiere que, de forma indiciaria, en estos mensajes Álvarez se estaría refiriendo al retraso y/o incumplimiento en el abono de los honorarios correspondientes", añade.

Asimismo, Leire Díez le habría preguntado al letrado: "¿Tienes algún despacho de confianza a través del cual se podría hacer el pago?", a lo que el abogado le respondió: "Eso no fue lo hablado. En estas cosas no existe confianza".

El segundo abogado vinculado al caso Koldo que declara ante el juez

La conversación se desarrolló con Díez indicando que ella tenía "constituida una sociedad, de lo que se infiere que la realización del pago al que se refieren al inicio de la conversación se hiciese interponiendo a la propia Díez", señaló la UCO. A esto, Álvarez respondió, según el informe: "Gracias, pero esto no es de recibo".

José Aníbal Álvarez es el segundo abogado vinculado al caso Koldo que declara ante el juez Pedraz en esta ronda de interrogatorios del caso Leire y que esta semana ha entrado en una fase decisiva con las declaraciones, esta semana, como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas.