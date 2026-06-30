Este es el regalo más caro que recibieron los reyes Felipe y Letizia en 2025

La Casa del Rey ha publicado este martes, junto a sus cuentas anuales de 2025, el listado de regalos institucionales que han recibido los integrantes de la Familia Real a lo largo del pasado año. Se trata de un conjunto de ofrendas que asciende a 429 obsequios, de los cuales la mitad han ido destinados personalmente al rey Felipe VI.

Por su parte, la reina Letizia ha recibido 98 regalos, mientras que constan un total de 67 entregados de forma conjunta para ambos y 21 destinados a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Todos estos objetos están estrechamente relacionados con las actividades oficiales de los miembros de la Casa Real, y su destino final definitivo es Patrimonio Nacional.

Por decisión del propio monarca, desde el 1 de enero de 2015 se aplica la denominada "Normativa de regalos a favor de los miembros de la Familia Real". Mediante esta regulación se hace público el listado institucional "como consecuencia de los principios de renovación y transparencia de la Corona", tal y como aludió el rey en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales aquel 19 de junio de 2014.

Joyas, libros, una daga y el obsequio más valioso de todo el listado

Dentro de esta extensa lista compartida por la Casa del Rey este martes, destaca un regalo por encima del resto debido a su valor económico. A pesar de que dentro de este listado se pueden encontrar joyas e incluso obras de arte de gran valor histórico, el obsequio más costoso que recibieron los reyes Felipe y Letizia en 2025 fue un teléfono móvil.

En concreto, se trata de un dispositivo entregado por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan, durante la cena de gala ofrecida por el mandatario asiático con motivo del viaje de Estado realizado a Pekín en noviembre del pasado año.

Desde el Palacio de la Zarzuela no se ha especificado la marca ni el modelo del terminal, pero todo apunta a que pertenece a la gama más alta de alguna sus fabricantes nacionales, por lo que su precio en el mercado podría ser bastante elevado, teniendo en cuenta que el gigante asiático es una de las grandes potencias mundiales a nivel tecnológico.

En el contexto diplomático este detalle cobra una gran relevancia, ya que las visitas de Estado son el marco idóneo para que los jefes de Estado intercambien presentes de especial categoría, notablemente superiores a los entregados en audiencias ordinarias o actos institucionales del día a día. Como curiosidad, se trata de un modelo de teléfono que nunca se ha visto usar en público al monarca.