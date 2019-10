Errejón, sobre que el PP pida a Vox que no se presente en algunas provincias: "A Casado no le dan los números"

Elecciones generales

El candidato de Más País, Íñigo Errejón, considera una buena noticia que el PP le haya pedido a Vox que no se presente en todas las provincias. Dice que es un síntoma de que a Pablo Casado "no le dan los números" y no entiende cómo algunos se sorprenden de que haya una formación en la vida política que "anteponga los objetivos del bloque y los del país a los objetivos de las siglas propias".