El enfado de la alcaldesa socialista de Palencia: "Resulta que los traidores son estos compañeros y no los corruptos que están en la cárcel"

"Ahora resulta que los traidores de mi partido son estos dos compañeros y no los corruptos que están en la cárcel y que se han valido de una organización noble y centenaria para delinquir". Así ha reaccionado la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, a los ataques que están recibiendo el exdiputado Eduardo Madina y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "Dejadnos en paz", ha dicho.

Estas declaraciones se producen después de que el exdiputado del PSOE haya dicho públicamente que el número dos de Pedro Sánchez debería haber sido Adriana Lastra en vez de José Luis Ábalos, en referencia a la sentencia del Supremo que le condena a 24 años y 3 meses de prisión por sus vínculos con el caso mascarillas.

"Para mí es una trágica noticia. Es la demostración de que algo ha ido mal", dijo durante una intervención en la Cadena Ser. "Adriana Lastra fue vicesecretaria general en el ciclo de Ábalos. Ojalá hubiera sido la número dos porque nada de esto estaría pasando (...) Ojalá hubiera tenido otra persona el control del censo, de las cuentas, de la acción electoral, de la estrategia de partido".

Cuestión de confianza

Por su parte, el presidente autonómico socialista sigue mostrándose crítico. Recordemos que la cuestión de confianza que el Pleno del Congreso ha pedido este jueves a Pedro Sánchez había sido planteada en las filas socialistas por García-Page. El mandatario aseguró a Europa Press que España está "bloqueada", como demuestra que ni siquiera se presentan los Presupuestos Generales del Estado, y aconsejó la cuestión de confianza para depurar la situación política.

Finalmente, la sugerencia al presidente Pedro Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza ha sido aprobada en el Congreso con el apoyo de PP, Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN, que han sumado 178 votos, por encima de la mayoría absoluta.