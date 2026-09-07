El efecto en la justicia de la crisis migratoria en Ceuta: "Todos los abogados han dejado sus vacaciones"

La situación extraordinaria que vive Ceuta desde finales de julio ha obligado a reforzar el dispositivo jurídico encargado de atender el aumento de solicitudes de asilo y expedientes de extranjería. En este contexto, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha explicado en Más de Uno cómo está respondiendo el turno de oficio y cuáles son las principales necesidades para afrontar el incremento de procedimientos.

En conversación con Rafa Latorre, González ha precisado que se encuentra camino de Ceuta, donde permanecerá durante dos días, y ha destacado la implicación de los abogados desde el primer momento. "Todos los abogados han dejado sus vacaciones, han dejado su actividad ordinaria para centrarse en lo extraordinario que hoy ocurre en Ceuta", ha señalado.

El turno de oficio pasa de tres a 18 abogados especializados

El incremento de la carga de trabajo ha provocado un refuerzo sustancial del turno de oficio. González ha explicado que habitualmente Ceuta cuenta con tres abogados especializados en extranjería, una cifra que se ha elevado hasta los 18 ante la situación actual.

Según ha detallado el presidente de la Abogacía Española, inicialmente se incorporaron cinco abogados más con el apoyo del Ministerio y, posteriormente, a petición de la propia Abogacía, se sumaron otros diez.

El objetivo es atender tanto los procedimientos que ya se han generado como los que previsiblemente llegarán en los próximos días. González ha apuntado que este refuerzo busca "acelerar todos los procedimientos de asilo y de devolución".

La prioridad: entrevistar cuanto antes a los migrantes

Para González, una de las claves para agilizar el procedimiento pasa por que los abogados puedan entrevistarse lo antes posible con las personas migrantes.

El presidente de la Abogacía Española ha explicado que los profesionales del turno de oficio cuentan ya con la especialización necesaria en materia de extranjería. A partir de ahí, necesitan disponer de los expedientes y mantener cuanto antes la entrevista con el migrante para determinar si concurren las circunstancias que permiten solicitar asilo o si, por el contrario, corresponde iniciar un expediente de devolución.

González ha insistido en la necesidad de que la tramitación se produzca con mayor rapidez para poder ofrecer una respuesta ante una situación que afecta directamente a la ciudad.

No se ha incrementado el número de jueces

Preguntado por Rafa Latorre sobre si también se había reforzado el número de jueces, González ha precisado que "no se ha incrementado el número de jueces".

El presidente de la Abogacía Española ha situado una de las mayores dificultades en la tramitación de los expedientes de asilo que llegan a la Audiencia Nacional cuando se producen inadmisiones de las solicitudes.

Al mismo tiempo, ha explicado que sí se ha incrementado la plantilla en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En estos órganos, según ha detallado, se está potenciando la parte penal frente a la civil para que, ante la existencia de indicios de delito y mediante un juicio rápido, pueda iniciarse cuanto antes un procedimiento de devolución.

Una situación "muy extraordinaria" para la Abogacía

González ha definido la situación que está viviendo la abogacía en Ceuta como "muy extraordinaria". El aumento de procedimientos se suma, además, a la actividad ordinaria de la justicia, que también se ha visto afectada por la situación que se está viviendo en las calles.

Frente a este escenario, el presidente de la Abogacía Española ha puesto el foco en el esfuerzo realizado por los abogados del turno de oficio y en la necesidad de mantener los refuerzos para poder afrontar el volumen de trabajo previsto durante los próximos días.

La petición de fondo de la Abogacía pasa por agilizar la tramitación de los expedientes de asilo y devolución para dar una respuesta lo antes posible a una situación que, según González, ha obligado a los profesionales a aparcar temporalmente su actividad habitual.