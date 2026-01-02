Una edil del PSOE señala por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura y este lo niega: "Es rotundamente falso"

El PSOE comienza el nuevo año igual que lo terminó: envuelto en polémicas por acoso. Esta vez, laboral. "Nunca he tenido miedo a nadie por mucho poder que tuviera y siempre he intentado cuidar de no hacer daño al partido que siento como mío después de militar tantos años en él", reza parte de un mensaje publicado por Mar Costa Carmona, concejala socialista de la localidad cacereña de Logrosán, en su cuenta de Facebook.

Costa, según informa El Mundo, habría sufrido una situación de presunto acoso laboral por parte de José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la Comisión Gestora del PSOE. Este mismo medio sostiene que la concejala ha denunciado la situación en el canal de comunicación interno de Ferraz tras haber sido despedida de su trabajo en la sede del partido en Mérida por presuntas presiones de Quintana.

En cambio, este lo niega, alegando que "no ha existido ningún tipo de persecución" hacia esta persona y que "nunca ha dependido laboralmente" de él. "Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", ha sentenciado Quintana a través de un mensaje publicado en X.

Ante esta situación, el presidente de la gestora del PSOE ha anunciado acciones legales contra quien le relacione con acoso laboral, como es el caso de Costa Carmona. "Tras desmentir, una vez más, lo publicado por algunos medios sobre el acoso laboral que una militante está difundiendo en redes, son mentira", ha indicado el socialista en su perfil de X. "Anuncio que iniciaré acciones legales contra quien lance o difunda estos bulos", ha sentenciado.

Cabe recordar que Quintana, que asumió el cargo frente a la gestora tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, habría sido denunciado por canales internos del partido, tal y como indican el ABC y El Mundo. Tras conocerse esta información, desde la formación socialista señalan que "es muy llamativo que el asunto se dé a conocer a los canales internos del partido ahora", cuando el despido tuvo lugar hace más de un año.