Rufián señala el motivo por el que el PSOE no puede criticar la sentencia del fiscal general: "Con su pan se lo coman"

Si algo ha caracterizado el debate político en 2025 en España han sido las investigaciones judiciales que rodean a miembros importantes del PSOE, llegando incluso a resultar condenado e inhabilitado el fiscal general del Estado por revelación de datos reservados relacionados con la filtración de información confidencial sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Aunque desde el Gobierno acataron la condena, muchos de sus miembros mostraron públicamente su desacuerdo y su malestar con esta tras uno de los juicios más mediáticos y seguidos de los últimos años en nuestro país, y también fueron muchos los actores políticos de la izquierda que se mostraron contrarios a ella.

Uno de ellos fue el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que en una entrevista reciente en La Sexta aprovechó también para denunciar que en España "hay una parte del poder judicial, policial, mediático y digital que trabaja contra unas ideas, contra unos partidos" y culpar al PSOE de haber permitido que esto ocurriera.

"La única diferencia con respecto al pasado es que ahora le está tocando al PSOE (…) El PSOE no ha hecho absolutamente nada por cambiarlo. Cuando pudo cambiar realmente el CGPJ no lo hizo y se lo volvió a repartir con el PP. Es decir, con su pan se lo coman (…) Casi todo lo que está ocurriendo en este país también, en parte, es culpa del PSOE, que se ha puesto de perfil en muchas ocasiones", señalaba Rufián en La Sexta.

El portavoz de ERC comparaba estas situaciones con las que, según él, les tocó vivir a los líderes del procès hace años sin que el PSOE denunciara nada. "Nos pasó a nosotros y ahora le está pasando al PSOE", aseguraba.

"Cuando digo que hay jueces que directamente están haciendo política y que está utilizando a la judicatura para ir en contra de unos partidos, me parece que son lentejas. No me lo invento. Ojalá fuera una opinión", sentenciaba entonces.