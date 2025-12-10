Los "dos minutos de realidad" de Gabriel Rufián a Pedro Sánchez: "Lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida"

Gabriel Rufián ha aprovechado su turno de réplica en la última sesión de control al Gobierno del año para dar una lección al presidente del Gobierno.

El líder de ERC ha querido dar a Sánchez "dos minutos de realidad" en los que ha expuesto por qué no sirven de nada los buenos datos macroeconómicos de los que presume el Gobierno si a la gente "no le da" para llegar a fin de mes.

Pide que se topen los precios de los alimentos

Rufián ha exigido al presidente del Gobierno que saque la comida del "mercado especulativo" topando los precios de los alimentos, y le ha sugerido también que ponga en marcha distribuidoras públicas de alimentación.

Tras preguntarle a Sánchez sobre qué es lo que más le preocupa ahora mismo, Rufián ha propuesto a Sánchez hacer una "tregua de dos minutos de realidad" más allá de los casos de presunta corrupción de Ábalos, Cerdán y de los supuestos casos de acoso sexual que afectan al partido.

Para Rufián, lo que le preocupa a la gente es que "no le da" para llegar a fin de mes aunque España "va como un tiro" en los datos macroeconómicos.

"¿De qué sirven los rankings? la gente no come de rankings", ha señalado. Rufián ha pedido a Sánchez que saque la comida del mercado especulativo, "igual que la vivienda" para que quien se quiera hacer rico no lo haga ni con casas ni con comida.

Además, le ha sugerido poner en marcha distribuidoras públicas de alimentación.

Por su parte, Sánchez le ha respondido afirmando que España es la primera economía en Europa que más creación de empleo ha tenido durante estos últimos años y "el tercer país europeo donde más se ha reducido la desigualdad", aunque ha reconocido que queda trabajo por hacer.