¿Dónde lloran los empleados de La Llorería? Estas son las precarias condiciones laborales que ofrece la app de moda

La reivindicación de la salud mental ha ido ganando relevancia durante los últimos años, dejando de ser tabú temas como la depresión, la ansiedad o la necesidad de acudir al psicólogo. Poco a poco, la ciudadanía ha perdido el miedo a hablar de todo ello y cada vez más son los partidos que alzan esta bandera y reclaman más inversión.

Dentro de este 'boom' psicológico, el pasado 15 de septiembre abrió sus puertas en Malasaña, el barrio madrileño, un local que, bajo el lema 'A veces estar mal también está bien', contaba con habitaciones decoradas con luces de neón y frases inspiradoras que animaban a la población a dejar atrás los miedos y pedir citas con especialistas en la psique. Fue un local muy atractivo estéticamente que atrajo a muchos instagramers e influencers, aunque cerró el día 17, ya que únicamente se trataba de una campaña de márquetin que pretendía dar a conocer la app TherapyChat.

El funcionamiento de esta aplicación móvil es muy sencilla. Ofrece los servicios de psicólogos de manera virtual para momentos puntuales en los que los pacientes se vieran con necesidad de recurrir a ellos.

Empleados autónomos y por 12 euros/hora

Hasta aquí, todo parecía que era correcto, debido a la reivindicación que se hacía de la salud mental, aunque cuando la app empezó a buscar empleados en InfoJobs, la gente se percató de las pésimas condiciones laborales que se ofrecían. Concretamente, estaban pagando entre 12 y 24 euros la hora. Además, los psicólogos no están dados de alta, sino que deben inscribirse como autónomos.

"Si te vas, tienes que pagar una multa de 500 euros por paciente"

Este es el mismo método que otras populares apps de reparto de alimentos a domicilio, fenómeno conocido como 'uberización'. Muchos empleados han alzado la voz y han empezado a compartir en redes sociales sus propias experiencias. Una de ellas, detalla: "Las cláusulas del contrato abusivas no, lo siguiente. Una me pedía que si me iba antes de los seis meses y tenía seis pacientes o más, tenía que abonar 500 euros a la empresa por paciente".

Otro empleado escribe: "Piden una formación inmensa, mucha experiencia y después ofrecen estas condiciones porque saben que muchas personas se verán obligadas a aceptar". O también: "Eres autónomo pero te hacen entrevista de trabajo, controlan tu calidad y establecen el precio y las acciones que tienes que hacer", terminando lamentando que solo sigue en este trabajo porque no tiene más opciones.