En directo: Mercedes González comparece hoy en el Senado tras desvelar la UCO citas con Leire Díez y pedir su cese PP y Vox

La directora de la Guardia Civil niega las reuniones

"Tengo que decirles claramente que no he participado jamás nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO, ni contra la UDEF, ni contra cualquier unidad de la Guardia Civil ni contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por Leire Díez ni por cualquier otra persona", ha comenzado señalando Mercedes González.