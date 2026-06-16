En directo: Mercedes González comparece hoy en el Senado tras desvelar la UCO citas con Leire Díez y pedir su cese PP y Vox
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá este martes en el Senado tras desvelar la Unidad Central Operativa (UCO) que tuvo varios encuentros con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', lo que motivó que PP y Vox pidieran su dimisión como máxima responsable del Instituto Armado y que otros socios parlamentarios del Gobierno reclamaran explicaciones.
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Mercedes González defiende la solidez de la UCO
"Desde 2018, la UCO, al igual que el conjunto de la Guardia Civil, se ha fortalecido con más agentes, con un número de efectivos que ha permitido pasar del 80,8% de cobertura al más del 100%".
Su relación con Leire Díez
"Supe de su existencia durante mi etapa como Delegada de Gobierno en la Comunidad de Madrid, mientras ella ejercía como directora de relaciones institucionales de Correos. Ese contacto nunca fue presencial, solo durante el intercambio de unos cuantos mensajes de Whatsapp, relativos siempre a la conflictividad laboral que existía entonces en dicha empresa".
Niega que se reuniese con Díez para frenar las investigaciones
En esta línea, Mercedes González ha negado que se reuniese con Leire Díez para "frenar investigación alguna, ni para preparar ni para idear trama alguna":
La directora de la Guardia Civil niega las reuniones
"Tengo que decirles claramente que no he participado jamás nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO, ni contra la UDEF, ni contra cualquier unidad de la Guardia Civil ni contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por Leire Díez ni por cualquier otra persona", ha comenzado señalando Mercedes González.
Mercedes González ya comparece en el Senado
Acaba de comenzar la comparecencia de Mercedes González en el Senado para dar explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE que se encuentra bajo investigación por una presunta trama relacionada con actuaciones destinadas a influir en procedimientos judiciales.
Mercedes González comparece esta tarde en el Senado
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes en el Senado a petición del PP después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desvelara en un informe que había mantenido encuentros con la exmilitante del PSOE, Leire Díez.