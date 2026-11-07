Detenidas 50 personas en Cataluña por lucrarse con la entrada irregular de inmigrantes

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cincuenta personas, 43 de ellas empresarios, por su presunta vinculación con una red criminal que ganó 3,2 millones de euros al gestionar la entrada irregular de inmigrantes en el país, en su mayoría pakistaníes.

Los Mossos informan este sábado de que esta operación, la mayor que han desarrollado en el ámbito de la inmigración irregular, captaba ciudadanos pakistaníes que deseaban tener permiso de residencia y trabajo en España, a los que cobraba hasta 30.000 euros para después simular relaciones laborales que facilitaban su regularización administrativa.

La policía catalana informa en un comunicado de que la red habría llegado a tramitar 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable.