OPERACIÓN EN CATALUÑA

Detenidas 50 personas en Cataluña por lucrarse con la entrada irregular de inmigrantes

La red captaba ciudadanos pakistaníes que deseaban tener permiso de residencia y trabajo en España y les cobraba hasta 30.000 euros para después simular relaciones laborales que facilitaban su regularización administrativa.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.
Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra. | Europa Press

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cincuenta personas, 43 de ellas empresarios, por su presunta vinculación con una red criminal que ganó 3,2 millones de euros al gestionar la entrada irregular de inmigrantes en el país, en su mayoría pakistaníes.

Los Mossos informan este sábado de que esta operación, la mayor que han desarrollado en el ámbito de la inmigración irregular, captaba ciudadanos pakistaníes que deseaban tener permiso de residencia y trabajo en España, a los que cobraba hasta 30.000 euros para después simular relaciones laborales que facilitaban su regularización administrativa.

La policía catalana informa en un comunicado de que la red habría llegado a tramitar 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid