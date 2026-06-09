David Jiménez Torres, sobre la reacción del PSOE al caso Leire: "Saben que les han pillado"

La investigación del denominado caso Leire sigue sumando nuevas derivadas y pone ahora el foco en el teléfono móvil de Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y una de las personas cuyo papel está siendo analizado por el juez Santiago Pedraz. Entre la documentación incorporada a la causa figurarían más de 500 mensajes que, según las pesquisas, acreditarían que los desplazamientos de Leire Díez eran gestionados y financiados desde Ferraz, una circunstancia que podría tener consecuencias para el propio PSOE como persona jurídica.

Durante la tertulia de Más de uno, el escritor y profesor David Jiménez Torres sostuvo que denominar a este asunto "caso Leire" o "caso fontanera" resulta insuficiente para describir su alcance. A su juicio, la investigación ha revelado la participación de numerosos "personajes secundarios que no son tan secundarios" y apunta a una red mucho más amplia de la que se conocía inicialmente.

Para el tertuliano, la gravedad del caso no radica únicamente en la posible implicación de dirigentes del partido, sino también en la aparición de nombres vinculados a instituciones clave del Estado. "Esto no es solo una cuestión del partido, sino que extendió sus tentáculos hasta algunas de las instituciones más delicadas del Estado y del Estado de derecho", afirmó.

Esto no es solo una cuestión del partido, sino que extendió sus tentáculos hasta algunas de las instituciones más delicadas del Estado y del Estado de derecho

Jiménez Torres considera además que la reacción de algunos portavoces socialistas evidencia la preocupación existente dentro del partido. Según señaló, los discursos que atribuyen la investigación a una supuesta conspiración reflejan "el pánico de quien sabe que lo han pillado".

Las iniciles P.S. en las agendas de Leire

El tertuliano también restó importancia al debate sobre la identidad de las iniciales "P.S.", que aparecen en varias ocasiones en las agendas de Leire Díez y que algunos interpretan como una referencia al presidente del Gobierno. A su juicio, ni siquiera sería necesario esclarecer ese extremo para considerar que los hechos investigados revisten una enorme gravedad.

En la misma línea, subrayó que bastaría con demostrar que responsables de organismos como la Guardia Civil o la Fiscalía General conocían, permitían o incluso colaboraban con las actividades atribuidas a Leire Díez para estar ante un escándalo de gran magnitud.

Por su parte, la periodista Marta García Aller señaló que algunas de las incógnitas podrían despejarse a partir del análisis del teléfono de Juanma Serrano. Según explicó, el contenido de ese dispositivo podría resultar determinante para aclarar el significado de determinadas anotaciones y el grado de conocimiento que tenían distintos responsables políticos sobre las actividades investigadas.

La valoración más contundente llegó de nuevo de David Jiménez Torres, quien concluyó que, en su opinión, "en un país normal esto haría caer al Gobierno".