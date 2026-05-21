El dardo de IU a la propuesta de Rufián para liderar las izquierdas: "Los egos son un problema"

El pasado miércoles, durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, aseguró estar "dispuesto" a liderar una agrupación de izquierdas situadas a la izquierda del PSOE.

El congresista justificó esta propuesta pocos días después de la celebración de los comicios andaluces, en los que Adelante Andalucía cosechó el mejor resultado de su historia. A su juicio, la fragmentación de las izquierdas actuales es "un problema" y la clave radica en las izquierdas arraigadas en los territorios.

Podemos, Sumar y Más Madrid ven esta iniciativa con buenos ojos

Desde entonces, se han sucedido las reacciones. Algunas fuerzas políticas se han mostrado receptivas, como ha sido el caso de Podemos. Ione Belarra ha defendido que esperan que Rufián y Montero hagan equipo, aunque ha añadido que "hay que ser respetuosas con los tiempos de ERC" y esperar a que la formación republicana dé su visto bueno.

Por parte de Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha valorado este proceso como "necesario e impepinable" para ofrecer "una alternativa sólida", asegurando que "todas las aportaciones son bienvenidas", aunque sin llegar a recoger el guante de manera explícita.

En Más Madrid han admitido que es "innegable" que Rufián es un activo electoral y afirman que "todo lo que contribuya a ganar escaños a la derecha es bienvenido". Por su parte, los Comúns han tomado la iniciativa, y han urgido al portavoz de ERC a convocar una reunión para detallar sus planes y aclarar si su intención es emanciparse de los republicanos.

IU marca distancias, pero no niegan estudiar la propuesta

Uno de los actores más reticentes a la propuesta de Rufián ha sido Izquierda Unida. Su diputado Enrique Santiago ha afirmado que están dispuestos a negociar y a estudiar la propuesta, pero ha advertido que "los hiperliderazgos individuales y los egos desmesurados han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años".

En la misma línea, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ya había proclamado con anterioridad que su formación apuesta por un modelo federal y que combatirá la tentación de crear una "izquierda troceada", argumentando que esto deja vía libre al PSOE en las elecciones generales. También ha aclarado que su partido negocia propuestas con organizaciones políticas y no con personas.

Finalmente, desde ERC no entienden la iniciativa de su portavoz, subrayando que Rufián sigue siendo miembro del partido y que mantienen su apuesta por él como candidato de la formación.