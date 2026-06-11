Damián Mollá (Barrancas) publica su primera novela 'Jano y el talismán del trueno': "Es una aventura hecha para que aprendas cosas chulísimas"

Este jueves, Más de uno ha recibido la visita de una de las voces más reconocibles de El Hormiguero. El cómico, guionista y actor Damián Mollá, conocido por dar vida a Barrancas, ha acudido al programa para presentar su primera novela, 'Jano y el talismán del trueno'. En la conversación con Carlos Alsina y los colaboradores Leonor Lavado, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Borja F. Sedano y Jorge Abad, Mollá repasó tanto el proceso de creación del libro como algunos episodios recientes de actualidad.

El autor confesó entre risas que todavía arrastra cierto malestar por la polémica surgida tras la visita al programa de televisión de Enrique Riquelme, el candidato a la presidencia del Real Madrid, en la que se propusieron distintas ideas para una hipotética mascota del club merengue. Una situación que terminó provocando que Florentino Pérez calificara a las hormigas de "antimadridistas".

Ya centrado en su faceta de escritor, Mollá explicó que llega a esta nueva aventura después de vivir una gran acogida en la Feria del Libro de Madrid, donde incluso acudió acompañado de Barrancas para firmar ejemplares.

La novela sigue la historia de Jano, un adolescente de 14 años cuyo padre, un prestigioso profesor especializado en cultura clásica y astrología, es secuestrado. A partir de ahí se desarrolla una trama de aventuras en la que la historia, la mitología y los grandes enigmas ocupan un papel fundamental. Según explicó el autor, lugares y símbolos como la Cibeles tienen una relevancia especial dentro del relato.

Mollá destacó que el libro está pensado para entretener mientras acerca al lector a numerosos episodios históricos y referencias culturales. "Si estás muy leído, algunas cosas las vas a adivinar; y si no, las vas a disfrutar igual que Jano", señaló. La obra recorre desde las Guerras Púnicas hasta referencias contemporáneas como la Sagrada Familia, combinando aprendizaje y aventura en una propuesta dirigida a lectores de todas las edades.

Si estás muy leído, algunas cosas las vas a adivinar; y si no, las vas a disfrutar igual que Jano

"Es una aventura, una película para todos los públicos", resumió el escritor, que también bromeó al revelar que una parte importante de sus lectores habituales son mujeres de alrededor de 50 años.

Durante la entrevista, Mollá habló además de las dificultades de compaginar la escritura con la vida familiar. Reconoció que la elaboración del libro le ha costado "muchos cabreos" con su mujer, especialmente en una etapa marcada además por el reciente nacimiento de su primer hijo. Entre risas, aseguró que está deseando ejercer plenamente su papel de padre: "La turra que le voy a dar...".

Por último, el humorista explicó que llegó a experimentar con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para apoyarse durante el proceso creativo, aunque reconoció que el resultado no terminó de convencerle y prefirió continuar desarrollando la historia con sus propios medios.