Cuerpo y Albares, los favoritos para ganar peso en el Gobierno tras la salida de Montero

La convocatoria electoral en Andalucía ha acelerado en los últimos días la remodelación del Gobierno que Pedro Sánchez esperaba poder prolongar hasta después de Semana Santa. La salida de María Jesús Montero para ser candidata del PSOE en Andalucía obligará al Ejecutivo a hacer diferentes cambios que podrían hacer ganar peso a Carlos Cuerpo y José Manuel Albares.

Así, Montero ha participado este martes en el que probablemente haya sido su último Consejo de Ministros y los cambios en el seno del Ejecutivo no tardarán en conocerse, una vez que pase la comparecencia de Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados y se aprueben, previsiblemente, las medidas anticrisis.

Todo apunta a que Pedro Sánchez no va a hacer grandes cambios en el Gobierno y serán algunos de los ya miembros del Consejo los que ganarán peso. Es en este sentido donde destacan los nombres de Carlos Cuerpo y José Manuel Albares.

Así lo ha señalado este martes la colaboradora de La BrújulaKetty Garat, que asegura que en Moncloa se habla de que se producirá un "retoque quirúrgico".

Garat apunta a que será Sara Aagesen quien ocupe la vicepresidencia primera del Gobierno, así Sánchez seguiría reservando ese puesto para una mujer, algo que sucede desde su llegada a la presidencia.

En este sentido, Carlos Cuerpo ganaría peso quedando al frente de un super ministerio económico que fusione las carteras de Economía y Hacienda, y José Manuel Albares ocuparía la vicepresidencia tercera que ahora mismo ocupa Aagesen.

"A Sánchez le obsesiona ahora mismo poner en el foco de la actualidad nacional el foco internacional", explica Garat en La Brújula.

También se había especulado con la posibilidad de que fuera Félix Bolaños quien asumiera más funciones, algo que parece descartado puesto que ya tiene tres ministerios: Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Los deberes que deja Montero

María Jesús Montero dejará el Gobierno tras casi ocho años con el principal debe de no haber podido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado durante la presente legislatura.

A pesar de esto, Montero ha asegurado en su primer discurso como candidata del PSOE en Andalucía que ha "dejado la tarea realizada" y que será su sustituto quien se encargue de presentar las cuentas.

También deja sin cerrar el asunto de la financiación autonómica, resuelta solo de manera singular para Cataluña, pero sin el acuerdo del resto de comunidades autónomas.