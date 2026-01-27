Durante el Consejo de Ministros del día de hoy, se ha llevado a cabo la aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes. Mediante esta medida, aquellas personas extranjeras que se encuentran en nuestro país sin autorización administrativa podrán obtener un permiso de residencia y de trabajo.

Este proceso legal entrará en vigor desde hoy 27 de enero de 2026 y se prevé que las solicitudes puedan ser presentadas hasta el 30 de junio de 2026. Se tramitará mediante un Real Decreto, evitando el paso por el Congreso de los Diputados y acelerando así su implementación.

¿Cuántas personas viven en España de forma irregular?

Según datos del Ejecutivo, la regularización extraordinaria de migrantes podría acoger en torno a medio millón de personas. No obstante, el informe del centro de análisis económico Funcas refleja que esta cifra podría ser mucho más alta. "La cifra de migrantes en situación irregular en España habría aumentado casi un 685% en los últimos ocho años".

La estimación se basa en la diferencia entre la población extranjera registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los extranjeros que cuentan con algún tipo de autorización legal (permisos de residencia, estudios o solicitudes de asilo en trámite). Analizando este porcentaje, la cantidad de personas que viven en España de forma irregular ha pasado de 107.000 en 2017 a 840.000 en 2025. Según Funcas, la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en el país.

En todo caso, esta bolsa, que correspondería a los migrantes en situación irregular a 1 de enero de 2025, se ha estimado antes de la entrada en vigor de la modificación del Reglamento de Extranjería, la cual flexibiliza la regularización por arraigo. En este sentido, Funcas prevé "en principio" que la cifra mencionada se habría reducido, aunque insiste en que todavía es pronto para cuantificar con precisión ese efecto.

La gran mayoría de migrantes en esta situación procede de países latinoamericanos. Entre ellos destaca Colombia, con 290.000 personas; peruanos, 110.000; y hondureños, en torno a los 90.000. En cuanto a los migrantes procedentes de África, contabiliza a unas 50.000 personas; de Asia, unas 15.000; y de Europa, 14.000.

¿Quiénes pueden acogerse a esta medida?

Manifestante en 2020 pidiendo la reforma migratoria | Getty Images

La aprobación de la regularización de migrantes busca garantizar derechos básicos, como el acceso legal al mercado laboral y los servicios sanitarios, además de favorecer la integración social y combatir la economía informal. Las personas extranjeras que no tengan permiso ni de residencia ni de trabajo se podrán acoger a esta medida, aunque para ello se deben cumplir determinados requisitos: acreditar que llevan más de cinco meses en este país desde el momento en el que lo soliciten, no haber llegado después del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.