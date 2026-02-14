Cruce de acusaciones por la vivienda: el PP tacha de "fracaso" las propuestas del Gobierno y el PSOE desgrana su programa para Andalucía

El PP y el PSOE han protagonizado un intercambio de declaraciones en materia de vivienda. Los socialistas han celebrado un foro en materia de vivienda para comentar algunas de las medidas que van a formar parte del programa de Gobierno del partido de cara a las elecciones andaluzas.

Por su parte, el PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria en el Congreso y en el Senado que incluye la petición de reprobación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presentación de un plan con más de 30 medidas, por el "fracaso" de las "catastróficas" políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Montero promete construir 100.000 viviendas en Andalucía si llega a ser presidenta

La vicepresidenta del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha prometido la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía para recuperar "todo el tiempo perdido", en un claro ataque a la gestión del popular Juanma Moreno.

Según la ministra, la política de vivienda será una de sus "primeras actuaciones" si llega a ser presidenta y ha defendido que el acceso a la vivienda debería ser "un derecho exigible ante los Tribunales". Asimismo, ha pedido a las comunidades autónomas "no hagan boicot" a las medidas del Estado.

También ha prometido derogar en los primeros 100 días la Ley de Vivienda de Andalucía y ha atacado a Juanma Moreno porque lo único que le gustan son "los álbumes de fotos". "No da respuesta de nada, por eso ante la inacción, los ciudadanos reclaman al Gobierno de España", ha añadido.

El PP asegura que las propuestas del Gobierno tienen un "enfoque sesgado, ideológico y radical

En cuanto al PP, ha sido la vicesecretaria de Sanidad y Política del partido, Carmen Fúnez, la que ha dado detalles sobre las medidas que van a presentar los populares. Entre ellas destacan la movilización del suelo público para dedicarlo al alquiler de vivienda sostenible, bajada del IVA de adquisición de primera vivienda nueva del 10% al 4% y eliminar o bonificar el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral.

Fúnez ha cargado contra el Ejecutivo por "proteger a los delincuentes en lugar de a los millones de jóvenes" que no pueden acceder a una casa. Asimismo, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo ha prometido que, si llega a ser presidente del Gobierno, va a construir un millón de viviendas "para que así baje el precio del alquiler".

En cuando a la petición de reprobación de la ministra, Fúnez ha expresado que se debe a su "enfoque sesgado, ideológico y radical", su "manifiesta incompetencia en el desempeño de su labor", su "falta de compromiso con la verdad", su "incapacidad palmaria para la construcción de los consensos necesarios", su "fomento, protección y amparo hacia las conductas delictivas que representan la okupación y la inquiokupación" y su "catastrófica política legislativa en materia de vivienda".