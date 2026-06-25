El Congreso insta a Sánchez a dimitir por los casos de corrupción con los votos de Junts

El Congreso ha aprobado este jueves la moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza tras los numerosos escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo y al PSOE. PP y Vox han sacado adelante esta moción, que también ha sido respaldada con el voto a favor de Junts.

El partido de Carles Puigdemont ha sido determinante para el apoyo a esta moción, que ha salido adelante con un total de 178 votos a favor, 171 en contra y una abstención. Tras la votación, la bancada popular ha interrumpido con gritos de "dimisión, dimisión", acompañada de golpes desde sus escaños; mientras los miembros del Gobierno allí presentes aplaudían de pie.

Una situación propiciada por los casos de corrupción, que se han traducido recientemente en una condena a 24 años de cárcel al exministro de Transporte José Luis Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias como parte de la sentencia del "caso mascarillas".

Tras la aprobación de esta moción, en la que se insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción, el presidente de la oposición Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que "estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido".

En esta línea, Feijóo ha considerado determinante que el Congreso haya pedido por mayoría absoluta la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha instado a asumir esta exigencia de la Cámara. De lo contrario, ha dicho, España tendrá a partir de ahora un jefe del Ejecutivo que se mantiene en el poder en contra del Parlamento.