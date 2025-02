El Congreso admite a trámite las proposiciones de Sumar, PP y Podemos para que el SMI no tribute

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite las tres proposiciones de ley presentadas por el PP, Sumar y Podemos para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tribute en el IRPF. Ahora el Gobierno dispone de un plazo de 30 días para oponerse a la tramitación.

El Ejecutivo puede negar la tramitación de las proposiciones de ley si cree que implican un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios. Según fuentes parlamentarias, la Cámara Baja también ha admitido la proposición no de ley presentada de manera conjunta por ERC y BNG con el mismo objetivo.

La mesa del Congreso puede rechazar el veto del Gobierno

La mesa del Congreso actualmente está formada por dos diputados del PSOE, otros dos del PP y uno de Sumar. Si el Gobierno veta las proposiciones de ley, la Mesa podría rechazar ese veto y dar paso a la tramitación de los textos si PP y Sumar unieran sus votos, ya que entre ambos tienen mayoría.

Estas proposiciones llegan llega tras una semana convulsa en el seno del Gobierno que comenzó en la rueda de prensa del pasado Consejo de Ministros, cuando Yolanda Díaz aseguraba que se había enterado por la prensa de que el SMI tributaría por primera vez en la historia.

Desde ese momento, tanto Sumar como PP y Podemos anunciaron que presentarían proposiciones no de ley para evitar que esto ocurriera. Aunque el Gobierno contaba que es una medida que no afectará a todos los trabajadores que cobran el SMI, los partidos no están de acuerdo con que esto suceda.

"Nos queremos mucho"

Coincidiendo con la presentación de estas proposiciones, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, han exhibido buena sintonía. Ambas han coincidido en la presentación de la serie documental "La conquista de la democracia" y se han fundido en un abrazo, a petición de los periodistas: "Nos queremos mucho" han dicho.

Montero también se ha pronunciado estos días sobre la polémica y ha afirmado que el SMI "ya no es un salario de subsistencia y eso implica tener deberes" justificando así su tributación.