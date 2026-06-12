Condenan a Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

Un juzgado de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a indemnizar con 9.000 euros al magistrado jubilado Manuel García-Castellón por vulnerar su derecho al honor al calificarle públicamente de "corrupto" en la red social X.

La sentencia considera que las manifestaciones realizadas por la dirigente de Podemos en septiembre de 2024 provocaron un daño moral al exjuez, motivo por el que establece la citada indemnización económica. No obstante, la cantidad fijada por el tribunal queda muy por debajo de las reclamaciones iniciales formuladas por García-Castellón durante el procedimiento judicial.

Además del pago de la indemnización, el fallo obliga a Belarra a difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X, la misma plataforma donde publicó los mensajes considerados lesivos para el honor del magistrado.

El origen del litigio se remonta al 2 de septiembre de 2024, cuando, coincidiendo con la jubilación forzosa de García-Castellón, Belarra publicó un mensaje en el que afirmó que el magistrado formaba parte de un grupo de "jueces corruptos" que habían prevaricado y que se marchaban "de rositas". Estas declaraciones dieron lugar a una demanda civil por vulneración del derecho al honor.

El caso pasó previamente por el Tribunal Supremo, que se declaró incompetente para resolver la demanda al considerar que las declaraciones no fueron realizadas por Belarra en el ejercicio directo de su cargo parlamentario, sino como dirigente política a través de redes sociales. Por ello, el asunto fue remitido a la jurisdicción civil ordinaria, que finalmente ha dictado la condena.

La resolución judicial supone un nuevo episodio en el enfrentamiento entre la líder de Podemos y el magistrado jubilado, cuyas actuaciones judiciales fueron objeto de duras críticas por parte de la formación morada durante los últimos años.