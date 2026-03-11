Compromís le recuerda a Óscar Puente que "sin las izquierdas desorientadas" no estaría en el Gobierno: "Controla el dedito"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, han intercambiado una serie de acusaciones en redes sociales, en concreto en X, por la medida adoptada por Renfe, tras la petición que el Ayuntamiento de Valencia ha hecho para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de Fallas.

Puente ha tachado a Compromís de "izquierda desorientada", mientras que el grupo le ha atacado: "Desorientados están los valencianos y valencianas con tanto choteo". Más allá ha ido Baldoví, que le ha recordado a Puente que "sin esa 'izquierda desorientada', ni tú ni Pedro estaríais en el Gobierno. Controla el dedito y respeta a Compromís".

De dónde viene la polémica

La polémica surgió el pasado 9 de marzo, cuando Puente acusó al PP de "mentir". Según el ministro, fue el Ayuntamiento de Valencia el que pidió que, durante las mascletás, los trenes no llegaran a la estación del Norte. Supuestamente, Renfe mostró su disponibilidad a acceder a la propuesta, siempre que las razones fueran justificadas, por lo que el Ayuntamiento presentó un informe de la policía y otro de bomberos.

Ante esto, Renfe ha accedido y ha tomado la decisión de suprimir los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal durante el tramo horario de las mascletás. Sin embargo, según Puente, el Ayuntamiento ha puesto el grito en el cielo porque "pensaba que Renfe iba a poner autobuses", pero esa propuesta "jamás estuvo sobre la mesa". Así las cosas, el PP le ha echado en cara que han decidido dejar tirados a los viajeros a 15 kilómetros del centro "y sin alternativa".

La propuesta de poner autobuses es inviable

Tras este primer intercambio de reproches, Puente ha citado un tuit de el medio Las Provincias acusándoles de ser "prensa servil y lacaya" que miente "para cubrir las vergüenzas" de la alcaldesa, a la que ha calificado de "absoluta incompetente". Además, el ministro ha publicado un vídeo para explicar lo que está ocurriendo. En él cuenta que la petición de suprimir los trenes lleva realizándose desde hace tres años, pero que Renfe se había negado hasta ahora.

El cambio de parecer de este año se debe, según Puente, a que la petición se ha hecho acompañada de informes de la Policía y Bomberos. "Renfe no se vio en otra tesitura que aceptarlo", ha asegurado. Sobre la petición poner autobuses en ese tramo, el ministro ha aseverado que Renfe comunicó por escrito que no se iban a suministrar, porque es inviable. "¿Cuántos autobuses se necesitan para meter a las 1.400 personas que llegan en uno de los trenes?"

Puente también ha cargado contra Catalá por su "deslealtad política", ya que la petición de suprimir los trenes está "por escrito". "No he visto un caso así de deslealtad en mi vida", ha declarado. "Aquí solo hay una verdad. El Ayuntamiento quería que se adoptara una medida; quien tenía que adoptarla se vio obligado por razones de seguridad y quien solicitó eso hoy está engañando a la ciudadanía", ha insistido.

Ante esto, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha mostrado su indignación en redes sociales ante lo que considera "peleas absurdas" y ha propuesto alternativas, porque cree que cancelar los trenes "no es la respuesta". El ministro, por su parte, ha citado el tuit y ha acusado al partido de "izquierda desorientada". La réplica de Baldoví ha sido acusarle de no tener "ni puñetera idea" de donde está Albal y de "abandonar" a los valencianos.