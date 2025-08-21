El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado por una queja de un diputado del PSOE por "dejación de deberes"

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha iniciado diligencias informativas contra el juez Juan Carlos Peinado después de que un diputado del Partido Socialista Obrero Español le haya acusado de haber cometido "dejación de deberes" en una causa que se archivó contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, porque al magistrado se le agotó el plazo para prorrogar.

Tal y como ha adelantado la 'Cadena SER' y ha confirmado Europa Press, Conde tiene dos posibilidades, una de ellas es abrirle expediente porque considera que existen indicios fundados para ellos. Mientras que la segunda es archivarla porque o bien no hay infracción o por ser los hechos una cuestión jurisdiccional, que no entraría dentro del ámbito de actuación del CGPJ.

Según revelan las mismas fuentes, las diligencias se abrieron el pasado 31 de julio, cuando el órgano de control de los jueces recibió la queja del diputado socialista Guillermo Hita, pero debido a las vacaciones de verano no se han producido más actuaciones.

Esta protesta, en la que se le acusa de "desatención de sus obligaciones judiciales" se enmarca dentro de una investigación que trataba de aclarar si el gerente de la EMT del Ayuntamiento de Madrid había cometido malversación. La causa se tuvo que archivar porque no se acordó la prórroga de la investigación en el momento que correspondía, a pesar de que las acusaciones populares -Podemos y Más Madrid- la habían solicitado con suficiente tiempo.

Esta es la segunda vez que se le abren diligencias a Peinado

Por supuesto, el PSOE madrileño no ha tardado en celebrar este paso, que no es definitivo. A través de su perfil de X han expresado que "el CGPJ atiende la queja nuestro diputado y secretario de Justicia, Guillermo Hita, sobre el juez Peinado por permitir que se archive una causa contra José Luis Martínez Almeida ¡Y es la segunda advertencia de Acción Disciplinaria!".

Este es el segundo frente que se le abre al juez Peinado, después de que Conde le abriese diligencias por la queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio que se le practicó en calidad de testigo en el marco de la causa que dirige contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.