Celaá sobre los centros concertados: "Las familias no tienen nada que temer"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa , ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los padres, a los que les ha recordado que no tienen nada que temer porque afirma la ministra portavoz que todo ha sido una controversia alimentada de manera artificial.

Lo cierto es que sus declaraciones han levantado ampollas en la escuela concertada cuando dijo que la libertad de los padres a elegir no emana estrictamente de la Constitución. Pues bien, Celáa se reafirma, matiza, y asegura que no ha dicho nada que no haya dicho el Tribunal Constitucional.

Un atropello, en cualquier caso, para las asociaciones de padres de los centros concertados y un guiño a sus próximos socios de Gobierno -aseguran- para salvarse a ella. A partir del lunes, la escuela concertada va a mantener una serie de reuniones para marcar la nueva hoja de ruta y evitar que se vulneren los derechos de 1 de cada 4 alumnos.​​

