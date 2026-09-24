Casimiro García-Abadillo señala que sólo puede haber una explicación a que Pedro Sánchez insista en que Zapatero es un activo: "Están unidos por alguna causa"

Durante la tertulia de Más de uno, el periodista y director de El independiente, Casimiro García Abadillo, ha calificado de "sorprendente" que Pedro Sánchez siguiese insistiendo "hasta ayer mismo" en Nueva York en que José Luis Rodríguez Zapatero continuaba siendo "un activo" del PSOE: "Una persona que condenó a Ábalos sin estar imputado y que prescindió de Santos Cerdán cuando salió el famoso informe de la UCO", ha explicado en contraposición a la actitud que Sánchez tiene con Zapatero.

"Si estableces la presunción de inocencia como vara de medir, serviría para todos. Y de Zapatero, con muchas más pruebas encima de la mesa de comisión de delitos graves, sigue diciendo que es un activo del partido", ha reflexionado.

Por esa razón, García Abadillo ha planteado una hipótesis sobre el vínculo que puede existir entre ambos dirigentes: "Esto solo puede tener una explicación y es que Zapatero y Sánchez están unidos por alguna causa, que no política", ha dicho.

Rafa Latorre ha matizado que la presunción de inocencia asiste a Zapatero hasta el final del procedimiento, aunque ha advertido de que el debate no se limita ya a esa cuestión: "La cuestión es que él ha ofrecido una versión y esa versión puede dar con el archivo del caso de las joyas". "Pero la prescripción del delito no equivale a demostrar la inocencia", ha añadido Rubén Amón.

"Él ya puede opinar respecto de lo que le parece el hecho de que él guardara presuntamente las joyas entregando otros regalos también bastante valiosos, y digo lo de presuntamente porque hay algunas lagunas en esta versión -y no solo la primera versión de Luis Arroyo que negó la reacción, que fue negar tajantemente que vinieran de Arabia Saudí-. El juez ha encargado una nueva tasación. Y en esta nueva tasación no solo estamos hablando del valor de las joyas, sino del engarzado o quién puede haberlas hecho, porque ya se apuntó que es improbable que una monarquía del Golfo Pérsico regale esto", ha concluido Rafa Latorre.