Carolina Bescansa, sobre el retraso del segundo decreto: "El PSOE no cree en eso y no lo quiere defender"

El Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos sobre vivienda, uno que recoge todas las medidas y otro, presentado por Sumar, en el que solo se incluye una única medida, la de la prórroga indefinida de los contratos de alquiler. Esa medida es una de las principales exigencias del Sindicato de Inquilinas, la principal impulsora de la acampada de la Puerta del Sol.

Cabe destacar que el primero de los decretos sí está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que el otro no. En palabras de Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos, es porque "hay un problema de fondo". La politóloga ha explicado en Por fin que la clave está en su publicación o no en el BOE.

¿Por qué un decreto ya está en el BOE y el otro no?

Según el Ejecutivo, el segundo decreto no está publicado porque hay "un problema técnico". Sin embargo, la cuestión es otra. El primer decreto, al estar publicado, ya está en vigor. Si el viernes decae en el Congreso, durante las horas que haya estado publicado ha sido "de obligado cumplimiento".

Por lo tanto, si el segundo decreto se publicara, "los contratos serían indefinidos, pero como el PSOE no cree en eso y no lo quiere defender", no lo ha publicado, para que "no exista ningún marco temporal" que permita que ese decreto esté en vigor en algún momento. Por eso, el PSOE esperará a publicarlo tras la votación, si sale adelante.

En este sentido, Bescansa ha cargado duramente contra los socialistas y les ha acusado de "falsedades y mentiras", porque "la gente no es tonta". "Me parece una vergüenza, si el PSOE no está de acuerdo con este decreto, no debe hacerlo pasar por el Consejo de Ministros y luego culpar a otros de que no sale adelante", ha sentenciado. Asimismo, ha catalogado de "estafa por parte del PSOE" sacar dos decretos, porque parte desde el principio de que uno de ellos va a decaer.

Ni Junts ni Podemos desvelan sus votos

Desde Sumar, han pedido que se publique "de inmediato" este segundo decreto, ya que todos los partidos tienen ya el texto y han apelado al voto a favor de Podemos porque "siempre hay que votar lo que sea mejor para la clase trabajadora". La formación morada no ha desvelado cuál será su voto en el pleno extraordinario del viernes y ha pedido aunar todas las medidas en un decreto "entero".

Otro partido que tampoco ha desvelado, por el momento, sus intenciones es Junts, aunque su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha señalado que su grupo está "decepcionado" y "preocupado" tras haber leído en profundidad los decretos. "Los dos principales objetivos, que eran detener los fondos buitres y proteger a las familias, quedan bastante tocados", ha dicho en los pasillos del Congreso.

PNV tampoco ha desvelado su voto, aunque las primeras impresiones parecen indicar que se inclinarán hacia el sí, al igual que EH Bildu. ERC, por su parte, sí votará a favor. Mientras tanto, el PP ha indicado que votará en contra de ambos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, los ha calificado como "trampa" y ha avisado: "Que no cuenten conmigo para estafar a nadie".