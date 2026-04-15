Carmen Morodo, sobre la defensa de los ministros a Begoña Gómez: "Saben que el líder les vigila y toma nota de quién dice lo que tiene que decir"

El Consejo de Ministros de este martes dio paso a una rueda de prensa en la que salieron Elma Sáiz, Félix Bolaños y Óscar Puente. Los tres ministros defendieron a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez después del procesamiento de la mujer del presidente por parte del juez Peinado, por cuatro delitos.

"Hay un reparto de papeles, uno lo dice de una manera y los otros de otra. Y no es que les salga, ni es convicción de los ministros, es que saben que el líder, esté en China o donde esté, les vigila como cuando el retiro y toma nota de quién dice lo que tiene que decir", afirma Carmen Morodo en la tertulia de Más de uno, donde ha señalado que se trata de una "estrategia perfectamente diseñada desde Moncloa".

Morodo considera que dicha estrategia se ejemplifica desde el propio jefe de Gabinete, pero que hay miembros del Gobierno, del aparato del núcleo socialista, que consideran que "cuanto menos, la esposa de Sánchez se ha pasado de lista".

Maniobra del Gobierno a costa del "desgaste institucional"

Así, Carmen Morodo asegura que hay una maniobra "evidente" para frenar el desgaste político "a costa de un profundo desgaste institucional". "Porque esto sí que hace daño, pero no es nuevo, ni tampoco novedad, aunque haya alcanzado niveles máximos en este partido por cómo se visualizó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros".

Por último, sostiene que no le parece "inteligente" la jugada del Gobierno con el caso Begoña Gómez. "No me parece inteligente, porque si estás seguro de que no hay caso, no cabrees más a los jueces", dice, a lo que añade que supone una "presión" excesiva, incluso para los ciudadanos que formen parte de este jurado popular si finalmente Begoña Gómez se sienta en el banquillo: "No juegues por aquí, intenta ser más prudente, porque lo que ganas en corto plazo, pensando en las elecciones andaluzas y en el ciclo electoral, a la larga estás generando un ambiente que erosiona la posibilidad de una estrategia política".