Carlos Cuerpo, el vicepresidente que suma Transportes a la cartera de Economía: "No pertenece al PSOE y ha declinado ir en ninguna lista electoral"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el actual vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. Esta renuncia se produce tras la declaración de Puente en la Diputación Permanente del Congreso, a la que acudió con motivo del accidente ferroviario en Urda (Toledo). En este contexto, Cuerpo dirigirá las competencias de Transportes hasta la formación del nuevo Gobierno tras las elecciones del 29N, manteniendo su posición como independiente al no estar afiliado al PSOE.

El ascenso de Carlos Cuerpo lo sitúa como una figura clave en el ala económica de la política. Sin vinculación al PSOE y habiendo declinado las listas electorales, el dirigente procedente de Extremadura ha pasado en pocos años de los despachos de la administración pública a la Vicepresidencia del Ejecutivo, ocupando el Ministerio de Economía, siendo su predecesora tras las elecciones de 2023 Nadia Calviño; el ya mencionado Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, siendo Puente su reciente predecesor; y la vicepresidencia primera, siendo su predecesora, en este caso, María Jesús Montero desde el pasado marzo. Recientemente, Cuerpo se ha convertido en la figura preferida para mantener las negociaciones con los mercados internacionales sin entrar en confrontación política.

Trayectoria y salto de Carlos Cuerpo a la política

La carrera de Carlos Cuerpo combina tanto un alto nivel académico como la administración económica nacional e internacional. Al margen de los títulos académicos, todos ellos relacionados con la rama económica, tanto licenciatura como másteres, el ahora ministro de Transportes ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, iniciándose como analista en el Ministerio de Economía y Competitividad. Más tarde, adquirió experiencia europea en Bruselas, ejerciendo como analista económico en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, participando en el área de macroeconomía.

Durante seis años, Cuerpo se incorporó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal bajo la dirección del anterior ministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Antes de comenzar su etapa como ministro, fue director general de Análisis Macroeconómico durante la crisis sanitaria del covid para más tarde ser nombrado secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.

Su entrada en el Consejo de Ministros sucedió en 2023 por el reemplazo de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Aunque, en marzo de 2026, sumó un cargo a su perfil. Tras la candidatura de María Jesús Montero para las elecciones andaluzas, la vicepresidencia primera del Gobierno pasó a manos de Cuerpo y, ahora, después de la marcha de Óscar Puente en la jornada de ayer, ha sumado la cartera de Transportes a su currículum como político independiente.