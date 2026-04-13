ENTREVISTA EN MAS DE UNO

Carlos Cuerpo asegura que los salarios han subido con Sánchez y que el poder adquisitivo ha mejorado más que en Francia o EEUU

"La evolución de los salarios ha permitido un aumento del poder adquisitivo", ha asegurado el ministro de Economía en Más de uno.

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ondacero.es

Madrid |

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que el 50% de los nuevos empleos se han creado en los sectores de mayor valor añadido. "Estamos rompiendo el círculo vicioso que había en la economía española", ha respondido en la entrevista con Carlos Alsina.

El ministro de Economía ha hablado del "shock de precios" y de cómo se ha enfrentado a ello el Gobierno: "Con una evolución de los salarios que ha recuperado poder adquisitivo para los ciudadanos". Además, ha defendido que con el Gobierno de Sánchez ha aumentado el poder adquisitivo de las rentas medias-bajas por políticas como la subida del SMI.

Por otro lado, reconoce que, desde el gobierno, son conscientes de que a las familias todavía les cuesta llegar a fin de mes, pero ha afirmado que "se han reducido y están en mínimos de los últimos 20 años". "Hay que seguir ahondando en las políticas que estamos poniendo en marcha: de crecimiento, de protección de ciudadanos... para que esta situación siga mejorando día a día", ha afirmado el ministro.

Comparativa con otros países

Además, Carlos Cuerpo ha hecho una comparativa con otros países europeos. "En estos años, en España, ha mejorado más el poder adquisitivo que en Francia, en Alemania, Italia o incluso en EEUU"·.

En cuanto a si percibe en la sociedad la idea de que a los ciudadanos les cuesta llegar a fin de mes, el ministro ha dicho que es real la sensación de incremento de precios, pero que la evolución en los salarios ha hecho que el poder adquisitivo haya aumentado.

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