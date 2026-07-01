Bermúdez de Castro duda de la lealtad del independentismo catalán si cambia el Gobierno: "Tengo muchísimas dudas"

Carlos Alsina ha conversado este miércoles con el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, para conocer la evolución del incendio forestal que afecta a la zona próxima a la localidad de Leciñena en la provincia de Zaragoza. En las labores de extinción trabajan 15 medios aéreos y cerca de 300 efectivos, en unas condiciones meteorológicas que, por el momento, siguen siendo desfavorables.

Bermúdez de Castro, que fue secretario de Estado en el Ministerio de la Presidencia durante el Gobierno de Mariano Rajoy y vivió desde ese cargo los años del procés, por lo que Alsina ha aprovechado para preguntarle sobre las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien defendió la necesidad de "pasar página y dejar atrás el procés".

El consejero ha considerado que, nueve años después de aquellos acontecimientos, "hoy por hoy la sociedad catalana no está en las mismas circunstancias que entonces" y se ha mostrado esperanzado en que se consolide un proceso de normalización política. No obstante, ha reiterado su rechazo a la ley de amnistía, que ha calificado de "una barbaridad", aunque ha defendido que ahora es momento de "mirar hacia delante y volver a construir las relaciones con normalidad".

Aun así, ha expresado sus dudas sobre la actitud que mantendrían algunos sectores del independentismo si cambiara el signo político del Gobierno central. "Tengo muchísimas dudas", ha afirmado.

En su opinión, cuando un Ejecutivo comience a aplicar políticas "verdaderamente igualitarias en todo el Estado", como un modelo de financiación autonómica común para Cataluña, Aragón o Andalucía, "empezaremos otra vez con los viejos prejuicios".

"Mientras eres un Gobierno complaciente y aceptas todo lo que te piden, se aguantan las cosas", ha señalado el dirigente del PP. Sin embargo, considera que, en el momento en que el Ejecutivo actúe "buscando el interés general de todos los españoles", habrá sectores del independentismo que "seguro se remueven".

Mientras eres un Gobierno complaciente y aceptas todo lo que te piden, se aguantan las cosas

Dentro de los sectores conservadores existe la convicción de que la verdadera prueba sobre la pérdida de fuerza del independentismo llegará cuando se produzca un cambio de Gobierno en España, momento en el que, a su juicio, se comprobará hasta qué punto ese movimiento ha dejado atrás la etapa de mayor confrontación.