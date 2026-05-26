Aznar recupera su famosa frase "el que pueda hacer, que haga" tras la investigación a Zapatero: "Cobra más sentido que nunca"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha publicado este martes un vídeo en sus redes sociales en el que rescata el lema "el que pueda hacer, que haga", una sentencia que ya empleó en el año 2023, coincidiendo con las negociaciones del PSOE con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.

En aquella situación, Aznar comentó que "el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva", llamando a actuar porque se habían "cruzado todas las línea rojas" y consideraba a Pedro Sánchez un "peligro para la democracia".

Una frase que ahora "cobra más sentido"

Coincidiendo con la publicación del sumario relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado, el expresidente Aznar ha considerado que su famosa frase cobra, ahora, "más sentido que nunca".

A su entender, se necesitan "ciudadanos responsables" y "comprometidos" dispuestos a "actuar" y "servir" a España para "salir de esta situación insostenible en la que estamos"; según afirmaba Aznar en el vídeo que ha compartido este martes en sus redes sociales.

Los socialistas han recriminado en varias ocasiones esas manifestaciones de Aznar. La más reciente, hace tan solo una semana, nada más conocerse la imputación de Zapatero. Entonces, el PSOE defendió la "presunción de inocencia" y, mediante un comunicado, señalaron que "el que pueda hacer que haga", haciendo mención expresa a esas palabras de Aznar.

Para Aznar, todos los jueces "son independientes"

El pasado martes, Aznar decidió no entrar a valorar la imputación de Zapatero, pero dejó claro que en España "la Justicia es independiente, y los jueces son independientes". También destacó que toman decisiones "en función de los hechos que conocen".

"Yo sobre ese tema no tengo nada que decirle. Y no voy a decir nada, nada más que en España los jueces son independientes", afirmó en el foro "Expansión" poco después de la imputación de Zapatero.

El debate de la moción de censura, en el aire

Estas declaraciones vuelven a salir a flote justo cuando el debate político lleva una semana girando en torno a una posible moción de censura, una petición que Vox lleva meses exigiendo a los populares. El PP mantiene que esta iniciativa está "abocada al fracaso" en este momento ya que, según indican desde Génova, "nos faltan cuatro votos".