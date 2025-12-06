Azcón decidirá en una semana si adelanta elecciones tras comprobar qué apoyos tienen sus Presupuestos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado este sábado que una semana es un tiempo "más que prudencial" para comprobar si tiene apoyos para aprobar nuevos presupuestos autonómicos y ha ratificado que, si no los tiene, "lo lógico" es convocar elecciones anticipadas.

En declaraciones ante el Congreso antes de asistir a la recepción del Día de la Constitución, Azcón, que gobierna en minoría, ha puesto el foco en Vox al recordar que de las elecciones de mayo de 2023 salió "una mayoría de cambio" que tiene que ponerse de acuerdo en un "momento excepcional" para Aragón.

A su juicio, no hay razones "objetivas" para que se rechace un presupuesto que ha calificado de "histórico", por lo que ha pedido no prejuzgar el resultado de las negociaciones que inicia ahora su gobierno.