Ayuso tilda a Zapatero de "padrino del sanchismo" y advierte que Sánchez ha "unido" su destino al del expresidente

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra, es el "padrino" del PSOE y del sanchismo, y ha advertido que Pedro Sánchez ha "unido" su destino al del expresidente.

"Sánchez ha unido su destino al de Zapatero como hizo con el destino del Fiscal General del Estado, porque los puso ahí para mantener a la mafia con vida", ha aseverado Díaz Ayuso durante el pleno de la Asamblea regional.

La líder madrileña ha aprovechado su intervención para defender que la imputación de Zapatero no significa un juicio al progresismo. "Aquí se está juzgando corrupción", ha señalado Díaz Ayuso, quien ha acusado a los socialistas de sacar dinero de España para "regalarlo a las dictaduras y narcoestados".

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha recalcado a la presidenta que "si imputan a alguien de su entorno, presunción de inocencia; si imputan a cualquier otro mortal, y más si es socialista, vale cualquier titular más que una sentencia".

La diputada socialista ha afeado al PP que lleve "anunciando durante semanas" la imputación de Zapatero. "¿Se lo soplan o es que son ustedes adivinos?", ha preguntado.

"No busquen atajos para ganar en los juzgados lo que no son capaces de ganar en las urnas", ha avisado a los populares Espinar, quien ha emplazado a la justicia a hacer "lo que tiene que hacer, que es justicia y nada más".

"Alianzas corruptas"

Díaz Ayuso también ha reprochado a Más Madrid que sigan defendiendo sus "alianzas corruptas" porque no "van a romper en la vida con la corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "son parte de la misma".

Así lo ha señalado durante la pregunta formulada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha asegurado que su formación no va a defender a "ningún sospechoso por corrupción", en relación con la imputación de Rodríguez Zapatero.