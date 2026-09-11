Ayuso llama a Sánchez "gran mentiroso" y niega que el "aticazo" fuese para ella: "Si fuera así, tendría derecho"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un gran mentiroso, un falso y un farsante" porque "la vivienda no es un ático para mí".

Así lo ha apuntado durante su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, donde acusó a Sánchez de haber mentido en sede parlamentaria y en todas las "entrevistas jabón" que le hacen.

"Mentiroso, señor Sánchez, porque esa vivienda no es un aticazo para mí. Es usted un falso, un farsante, un mentiroso", ha indicado Ayuso, quien defendió que, "si eso fuera así, tendría derecho".

En este sentido, ha recordado que hay comunidades que tienen a disposición de sus presidentes residencias y "me parece bien", pero "yo no la he querido por muchos motivos", ya que "me gusta vivir en comunidad, me gusta tener vecinos y no me gusta vivir como ustedes".

Ayuso ha incidido que si el presidente de la Comunidad de Madrid tuviera una residencia "me parecería bien". Es más, ha continuado, "espero que otros no pasen por la tortura que ustedes han intentado hacerme pasar a mí, mezclándolo todo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que el presidente del Gobierno tiene tanto interés en ella que "se ha comprado un canal de televisión con dinero público para verme las 24 horas", porque "lo pones y ahí estoy todos los días".

Por último, defendió que ha vuelto a vivir de alquiler, "como he hecho durante 22 años, por mis propios medios", después de la polémica generada por la adquisición de un ático por 6,3 millones de euros por parte de la entidad pública Planifica Madrid.